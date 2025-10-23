L’action Apple (AAPL) atteint un nouveau record historique

Le cours de l’action Apple a atteint un nouveau sommet historique lundi, les actions de la société s’échangeant jusqu’à 264,38 dollars en séance, selon Yahoo Finance.

Un nouveau pic après plusieurs divisions d’actions

Le précédent record en séance d’Apple remontait au 26 décembre 2024, avec un cours de 260,10 dollars.

Il est important de rappeler que l’action Apple a été divisée à cinq reprises depuis son introduction en bourse, dont la dernière fois en 2020 à un ratio de 4 pour 1.

Une forte demande pour les nouveaux iPhone 17

Ce nouveau record intervient alors que plusieurs analystes de Wall Street rapportent une demande soutenue pour les iPhone 17, iPhone 17 Pro et iPhone 17 Pro Max.

En revanche, l’iPhone Air semble rencontrer moins de succès, malgré un excellent démarrage en Chine.

Des doutes internes sur les performances de Siri

Apple atteint ce sommet malgré un certain retard dans le domaine de l’intelligence artificielle générative face à OpenAI et Google.

Selon des informations publiées ce week-end, certains ingénieurs logiciels d’Apple auraient exprimé des “inquiétudes” quant au bon fonctionnement de la version plus personnalisée de Siri, actuellement testée en interne sur la bêta d’iOS 26.4 pour iPhone.

Prochain rapport financier attendu le 30 octobre

Le prochain rapport trimestriel d’Apple sera publié le 30 octobre, une date qui pourrait confirmer l’impact de cette dynamique boursière exceptionnelle.