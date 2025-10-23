L’iPhone Air, premier revers commercial d’Apple depuis des années ?

Apple prévoirait de réduire la production de l’iPhone Air en raison de performances commerciales inférieures aux attentes, selon la société japonaise Mizuho Securities (via The Elec).

Des ventes solides pour les iPhone 17 Pro et 17 Pro Max

D’après Mizuho Securities, les iPhone 17 Pro et iPhone 17 Pro Max enregistreraient de meilleures ventes que leurs prédécesseurs sur la même période l’an passé. Le modèle standard iPhone 17 serait même un franc succès, se vendant nettement mieux que l’iPhone 16.

L’iPhone Air, l’exception de la gamme

L’iPhone Air ferait figure d’exception. Apple prévoirait de réduire sa production d’un million d’unités cette année, tandis que la production des autres modèles de la gamme iPhone 17 augmenterait de deux millions d’unités.

La prévision globale de production pour la série iPhone 17 aurait d’ailleurs été relevée de 88 à 94 millions d’unités pour le début de l’année 2026.

Un contexte concurrentiel et des ventes contrastées

Un rapport distinct publié plus tôt dans la journée indiquait que Samsung aurait annulé le lancement du Galaxy S25 Edge, son concurrent direct de l’iPhone Air, faute de ventes suffisantes.

Malgré cela, l’iPhone Air se serait écoulé en quelques heures en Chine, alors que ses ventes dans les pays occidentaux se sont révélées plus faibles qu’escompté le mois dernier.

Le même rapport de Mizuho Securities livre également de nouveaux détails sur le premier iPhone pliable d’Apple et sur d’autres appareils à venir.