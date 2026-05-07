iPhone 18 Pro : l’écran LTPO+ fourni par Samsung et LG ?

Apple devrait finaliser ce mois-ci les validations des dalles OLED destinées à l’iPhone 18 Pro et à l’iPhone 18 Pro Max, avec Samsung Display et LG Display qui devraient dominer l’approvisionnement, selon The Elec.

Cette année, le chinois BOE aurait été exclu de la chaîne d’approvisionnement premium, malgré quelques commandes de dalles obtenues pour les modèles iPhone 17 Pro.

Ce revers serait lié à des problèmes de qualité et de rendement autour de sa technologie LTPO+, inférieure à celle de ses concurrents sud-coréens.

Le LTPO+ serait la grande nouveauté de l’écran

Cette technologie LTPO+ serait justement au cœur de la réorganisation des fournisseurs.

La publication sud-coréenne ETNews avait précédemment rapporté que les modèles iPhone 18 Pro utiliseraient une technologie d’écran LTPO+, probablement plus économe en énergie que la technologie LTPO actuelle de la gamme iPhone 17.

Une telle amélioration pourrait aussi contribuer à allonger l’autonomie, puisque le LTPO+ permettrait un contrôle plus fin de l’émission lumineuse OLED. L’écran pourrait ainsi optimiser son fonctionnement en fonction des conditions environnementales.

Samsung fournirait aussi une technologie infrarouge sous l’écran

Le rapport d’ETNews publié en janvier mentionnait également que les modèles iPhone 18 Pro utiliseraient une technologie infrarouge sous l’écran fournie par Samsung.

Cette technologie pourrait permettre de déplacer certains composants Face ID sous la dalle.

Une Dynamic Island plus petite reste possible

Si Apple parvient à intégrer une partie de Face ID sous l’écran, l’entreprise pourrait réduire la taille de la Dynamic Island sur les modèles iPhone 18 Pro.

Reste toutefois à savoir si Apple choisira réellement de le faire, car le sujet semble encore débattu. Apple devrait dévoiler les modèles iPhone 18 Pro en septembre.