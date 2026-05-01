iPhone 17 : la gamme la plus populaire de l’histoire d’Apple

Les modèles d’iPhone 17 sont les iPhone les plus populaires jamais lancés par Apple, a déclaré Kevan Parekh, directeur financier d’Apple, au Financial Times. Parekh et Tim Cook, PDG d’Apple, ont tous deux attribué les excellentes performances d’Apple au deuxième trimestre 2026 aux ventes d’iPhone.

« La famille iPhone 17 est désormais la gamme la plus populaire de notre histoire… nous pensons avoir gagné des parts de marché au cours du trimestre », a déclaré Parekh.

Tim Cook a de son côté indiqué à Reuters que la demande pour l’iPhone était « hors norme », ajoutant que l’offre restait contrainte malgré ces ventes impressionnantes.

Une demande très forte, mais une chaîne d’approvisionnement sous tension

« Et il y a simplement un peu moins de flexibilité dans la chaîne d’approvisionnement en ce moment pour obtenir davantage de composants », a déclaré Cook.

Les ventes d’iPhone d’Apple auraient été freinées par l’approvisionnement en puces A19 et A19 Pro, fabriquées par TSMC. Le fondeur produit également des puces destinées à l’IA, ce qui accentue la pression sur ses capacités de production.

Parekh a aussi indiqué que la mémoire avait eu un impact croissant entre le premier et le deuxième trimestre 2026.

Un risque potentiel pour la gamme iPhone 18

Les difficultés liées à l’approvisionnement en puces et les problèmes grandissants pour obtenir de la RAM pourraient potentiellement affecter la gamme iPhone 18, qu’Apple devrait présenter en septembre.

Cette nouvelle génération devrait inclure le premier iPhone pliable d’Apple, un modèle très attendu qui pourrait complexifier encore davantage les besoins en composants. La famille iPhone 17 actuelle comprend l’iPhone 17, l’iPhone 17 Pro et l’iPhone 17 Pro Max.