iOS 26.5 arrive bientôt avec ces nouveautés

Le firmware iOS 26.5 devrait être publié la semaine prochaine, après plus d’un mois de tests en bêta. La mise à jour reste relativement mineure, mais elle apporte tout de même quelques nouveautés et changements dans le système d’exploitation.

iOS 26.5 prépare notamment le terrain pour le chiffrement de bout en bout du RCS dans l’app Messages et pour l’arrivée de publicités dans Apple Plans. La mise à jour inclura aussi un nouveau fond d’écran Pride et quelques autres ajustements.

Le chiffrement de bout en bout arrive pour le RCS

Le chiffrement de bout en bout du RCS est une fonction de sécurité qui garantit que les messages envoyés entre des appareils iOS 26.5 et Android compatibles sont chiffrés. Ils ne peuvent donc pas être interceptés et lus par un tiers pendant leur transmission.

Apple avait déjà testé le chiffrement de bout en bout pour le RCS dans la bêta d’iOS 26.4, mais la fonction n’avait finalement pas été intégrée à la version finale d’iOS 26.4 en mars.

L’option est revenue dans la bêta d’iOS 26.5, et Apple a confirmé qu’elle serait bien conservée cette fois-ci.

Des publicités et des lieux suggérés dans Apple Plans

En mars, Apple a annoncé que des publicités localisées arriveraient dans l’app Apple Plans sur iPhone et iPad aux États-Unis et au Canada à partir de « cet été ». Le code de la bêta d’iOS 26.5 contenait déjà des indices montrant qu’Apple préparait cette nouveauté.

Apple indique que les entreprises situées aux États-Unis et au Canada pourront placer des publicités locales dans les résultats de recherche et en haut d’une nouvelle section Lieux suggérés.

Selon les notes de version d’Apple, iOS 26.5 active cette section Lieux suggérés.

« Les publicités dans Plans apparaîtront lorsque les utilisateurs effectueront une recherche dans Plans, et pourront apparaître en haut des résultats de recherche d’un utilisateur en fonction de leur pertinence, ainsi qu’en haut d’une nouvelle expérience Lieux suggérés dans Plans, qui affichera des recommandations basées sur ce qui est tendance à proximité, les recherches récentes de l’utilisateur, et plus encore », explique Apple.

Comme les publicités déjà affichées dans les résultats de recherche de l’App Store sur iPhone et iPad, les publicités dans Apple Plans porteront la mention Annonce. Apple promet aussi de solides protections en matière de confidentialité. Par exemple, l’entreprise affirme que la position d’un utilisateur, ainsi que les publicités qu’il voit et avec lesquelles il interagit dans Apple Plans, ne sont pas associées à son compte Apple.

Un nouveau fond d’écran Pride

En parallèle du nouveau bracelet Pride Edition Sport Loop et du cadran Pride Luminance pour l’Apple Watch, iOS 26.5 inclura un fond d’écran iPhone assorti.

Apple indique que ce fond d’écran propose un « design joyeux et vibrant pour célébrer les communautés LGBTQ+ dans le monde entier pendant le mois des fiertés et au-delà ».

Le fond d’écran dispose d’un design dynamique avec des couleurs personnalisables.

Des changements liés au DMA en Europe

Dans la bêta d’iOS 26.5, Apple travaille aussi à étendre certaines fonctions de l’iPhone, comme les notifications, les Live Activities et l’appairage façon AirPods, aux montres connectées et écouteurs de fabricants tiers dans l’Union européenne.

Cette évolution répond aux exigences du Digital Markets Act.

Au-delà de ces nouveautés, iOS 26.5 n’apporte que quelques autres changements mineurs.