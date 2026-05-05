L’iPhone 18 Pro conserverait une finition en aluminium malgré des plaintes sur sa durabilité

L’iPhone 18 Pro devrait conserver la même finition en aluminium anodisé que celle introduite avec l’iPhone 17 Pro, malgré les inquiétudes de certains utilisateurs concernant sa durabilité.

Selon le leaker Fixed Focus Digital sur Weibo, les éclats de surface sur l’iPhone 17 Pro seraient devenus une plainte fréquente. Les utilisateurs ayant tenté d’obtenir une prise en charge auprès d’Apple se seraient vu répondre qu’ils ne pouvaient pas faire valoir ce problème, l’entreprise le considérant comme une caractéristique propre à l’alliage d’aluminium et comme une usure normale.

Le point le plus important est que, selon lui, l’iPhone 18 Pro devrait continuer à utiliser cette même approche de design, malgré ses faiblesses.

L’iPhone 17 Pro a abandonné le titane

L’iPhone 17 Pro a délaissé les cadres en titane qu’Apple utilisait sur sa gamme Pro depuis deux ans, au profit d’un design unibody en aluminium anodisé.

Les inquiétudes autour de la résistance de cette surface sont apparues presque immédiatement après le lancement.

Des rapports ont suggéré que les modèles Bleu foncé et Orange cosmique semblaient se rayer plus facilement que les autres finitions. Des utilisateurs des forums MacRumors ont notamment décrit des marques visibles sur des modèles d’exposition en magasin quelques jours seulement après leur disponibilité.

Le plateau photo serait le principal point faible

Un test de rayures réalisé par le YouTubeur JerryRigEverything a apporté quelques nuances. La majeure partie de la coque anodisée résisterait bien aux objets du quotidien comme les clés et les pièces de monnaie.

En revanche, le plateau photo ressortirait comme un point faible évident. Ses bords surélevés et non chanfreinés s’écailleraient et se rayeraient facilement.

Des problèmes de couleur sur l’Orange cosmique

Un autre problème est apparu le mois suivant, lorsque plusieurs propriétaires d’iPhone 17 Pro Orange cosmique ont signalé un changement de couleur.

Le cadre en aluminium et le plateau photo auraient viré vers une teinte or rose ou rose dans certains cas, poussant parfois l’assistance Apple à remplacer les appareils concernés.

Quatre couleurs attendues pour l’iPhone 18 Pro

Les rumeurs évoquent quatre coloris pour les modèles iPhone 18 Pro : Dark Cherry, Light Blue, Dark Gray et Silver.

Dark Cherry devrait être la nouvelle couleur emblématique de cette génération. Elle serait décrite comme un rouge profond, proche du vin, nettement plus discret que l’Orange cosmique de l’année dernière.

L’iPhone 18 Pro ne devrait pas proposer d’option noire pour la deuxième année consécutive. Le coloris gris évoqué par les rumeurs pourrait toutefois s’en rapprocher.

Une annonce attendue en septembre 2026

L’iPhone 18 Pro et l’iPhone 18 Pro Max devraient être annoncés en septembre 2026, aux côtés du premier iPhone pliable.