iPhone 17 Pro & iPhone Air : un problème de charge chez certains utilisateurs

La semaine dernière, Benjamin Mayo de 9to5Mac a signalé un apparent problème de charge touchant au moins certains des derniers modèles d’iPhone d’Apple.

En résumé, Mayo explique que lorsqu’il a tenté de recharger son iPhone Air avec un câble USB-C quelques secondes seulement après que l’appareil s’est complètement déchargé, celui-ci ne s’est pas rallumé et n’a pas affiché l’icône rouge habituelle de batterie indiquant que la charge est en cours.

Mayo s’est ensuite rendu compte que plusieurs utilisateurs avaient publié des témoignages similaires sur des sites comme Reddit et iFixit Answers. Pour l’instant, la cause exacte du problème reste inconnue, tout comme son ampleur réelle.

Apple n’a pas encore communiqué publiquement sur le sujet, et le problème ne semble pas corrigé dans les dernières versions logicielles iOS 26.4.1 et iOS 26.4.2.

Un problème également observé sur l’iPhone 17 Pro Max

À première vue, l’auteur indique avoir lui aussi rencontré ce problème avec son iPhone 17 Pro Max au début du mois. Alors qu’il séjournait à l’hôtel, il a oublié de recharger son appareil pendant la nuit, ce qui l’a conduit à s’éteindre au réveil le lendemain matin.

Il a alors naturellement branché un câble USB-C, mais l’écran est resté noir, sans aucune icône de batterie, pendant plusieurs minutes. Sur le moment, il a pensé que les prises de l’hôtel pouvaient être défectueuses, avant de comprendre qu’il y avait probablement un problème après avoir essayé plusieurs prises et chargeurs différents sans succès.

MagSafe semble permettre de relancer l’iPhone

Comme Mayo, l’auteur a finalement réussi à rallumer son iPhone en le plaçant sur un chargeur MagSafe et en attendant environ 10 à 15 minutes.

Dans son cas, il s’agissait d’une batterie MagSafe Anker qu’il emporte avec lui en voyage.

Quelques utilisateurs de Reddit affirment que le modèle iPhone 17 standard serait également concerné.

Un bug de charge encore difficile à cerner

Dans l’ensemble, il semble que les nouveaux iPhone puissent rencontrer un problème de charge aléatoire lorsqu’ils sont complètement déchargés. Cela ne signifie pas pour autant que tous les utilisateurs seront touchés.

Avec l’attention désormais portée au sujet par 9to5Mac et MacRumors, Apple devrait espérons-le être informée du problème et proposer un correctif dans une prochaine version d’iOS.