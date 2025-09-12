iPhone 17, iPhone Air & iPhone 17 Pro : toutes les capacités des batteries

Apple a confirmé les capacités de batterie des iPhone 17, iPhone Air, iPhone 17 Pro et iPhone 17 Pro Max, annoncés plus tôt dans la semaine.

Les capacités officielles des batteries

Conformément à la réglementation européenne, Apple doit afficher les étiquettes énergétiques de ses iPhone. Voici les capacités officielles communiquées par la marque :

iPhone 17 : 3 692 mAh ( +3,7 % par rapport à l’iPhone 16)

: 3 692 mAh ( par rapport à l’iPhone 16) iPhone Air : 3 149 mAh

: 3 149 mAh iPhone 17 Pro : 4 252 mAh ( +18,7 % par rapport à l’iPhone 16 Pro)

: 4 252 mAh ( par rapport à l’iPhone 16 Pro) iPhone 17 Pro Max : 5 088 mAh (+8,6 % par rapport à l’iPhone 16 Pro Max)

Des différences entre modèles SIM et eSIM

Ces chiffres correspondent à ceux aperçus dans une base de données réglementaire il y a quelques jours, mais il reste une incertitude : concernent-ils les modèles SIM ou uniquement les modèles eSIM-only ?

En Europe, les iPhone 17, iPhone 17 Pro et iPhone 17 Pro Max conservent un tiroir SIM, laissant penser que les capacités concernent ces versions. Cependant, la base réglementaire indiquait que ces valeurs étaient celles des modèles eSIM-only.

L’iPhone Air, quant à lui, est exclusivement eSIM dans le monde entier, donc sa capacité de batterie ne varie pas selon la région.

Comparaison avec les iPhone 16

Pour rappel, voici les capacités des modèles de la génération précédente :

iPhone 16 : 3 561 mAh

: 3 561 mAh iPhone 16 Plus : 4 674 mAh

: 4 674 mAh iPhone 16 Pro : 3 582 mAh

: 3 582 mAh iPhone 16 Pro Max : 4 685 mAh

Apple précise que les modèles eSIM-only disposent d’une batterie plus grande, occupant l’espace auparavant réservé au tiroir SIM.

Accessoires

Apple a également lancé une batterie MagSafe optionnelle pour l’iPhone Air, afin d’étendre encore son autonomie.