iOS 26.5 & iOS 27 vont ajouter ces nouvelles fonctions à votre iPhone

Plus tôt ce mois-ci, Apple a déployé la première bêta d’iOS 26.5 auprès des développeurs. Pour l’instant, cette mise à jour logicielle reste relativement mineure, ce qui n’a rien de très surprenant alors qu’Apple semble probablement déjà concentrer ses efforts sur iOS 27. Apple devrait présenter iOS 27 lors de la keynote de la WWDC 2026, prévue le 8 juin, avant un lancement attendu en septembre.

Voici ce qui est nouveau dans iOS 26.5 à ce stade, ainsi que les fonctions d’iOS 27 évoquées par les rumeurs.

iOS 26.5 prépare plusieurs évolutions importantes

iOS 26.5 pose les bases de deux changements, dont le chiffrement de bout en bout pour le RCS dans Messages et l’arrivée de publicités dans Apple Maps.

Le chiffrement de bout en bout pour le RCS est une fonction de sécurité qui garantit que les messages envoyés entre des appareils iOS 26.5 compatibles et des smartphones Android sont chiffrés et ne peuvent pas être interceptés ni lus par un tiers pendant leur transmission.

Apple avait déjà testé ce chiffrement de bout en bout pour le RCS dans la bêta d’iOS 26.4, mais la fonction n’avait finalement pas été intégrée à la version finale d’iOS 26.4 publiée la semaine dernière. Il reste donc à voir si elle arrivera bien avec iOS 26.5, ou si elle sera une nouvelle fois retirée avant la fin de la phase de test pour revenir plus tard pendant le cycle d’iOS 27.

Apple Maps se prépare à accueillir de la publicité

Le mois dernier, Apple a annoncé que des publicités arriveraient dans l’application Apple Maps sur iPhone et iPad aux États-Unis et au Canada à partir de « cet été ». Du code présent dans iOS 26.5 montre qu’Apple prépare activement ce changement.

Apple explique que les entreprises aux États-Unis et au Canada pourront placer des annonces dans les résultats de recherche ainsi qu’en tête d’une nouvelle section « Lieux suggérés » dans l’application.

Cette nouvelle section Lieux suggérés est déjà visible dans la bêta d’iOS 26.5.

Apple précise : « Les publicités dans Plans apparaîtront lorsque les utilisateurs effectueront une recherche dans Plans, et pourront s’afficher en haut des résultats en fonction de leur pertinence, ainsi qu’en tête d’une nouvelle expérience Lieux suggérés dans Plans, qui affichera des recommandations basées sur les tendances à proximité, les recherches récentes de l’utilisateur et plus encore. »

Comme les publicités déjà visibles dans les résultats de recherche de l’App Store sur iPhone et iPad, celles d’Apple Maps porteront une mention « Publicité », et Apple promet des protections renforcées pour la vie privée. L’entreprise affirme par exemple que la position de l’utilisateur ainsi que les publicités vues ou utilisées dans Apple Maps ne seront pas associées à son compte Apple.

D’autres ajustements arrivent aussi dans iOS 26.5

Dans la bêta d’iOS 26.5, Apple travaille aussi à l’extension de fonctions de l’iPhone comme les notifications, les Activités en direct et l’appairage façon AirPods à des montres connectées et écouteurs tiers dans l’Union européenne, comme l’exige le Digital Markets Act.

En dehors de cela, iOS 26.5 ne contient pour l’instant que quelques autres changements mineurs.

iOS 27 devrait enfin transformer Siri

La refonte de Siri attendue depuis longtemps devrait enfin arriver avec iOS 27.

La version plus personnalisée de Siri comprendra mieux le contexte personnel de l’utilisateur, sera capable de voir ce qui s’affiche à l’écran et offrira des contrôles plus poussés dans les applications. Lors de la WWDC 2024, Apple avait par exemple montré un utilisateur demandant à Siri des informations sur le vol de sa mère et sur son déjeuner réservé, en s’appuyant sur des données issues de Mail et de Messages.

Mais ce n’est pas tout. Selon les rumeurs, iOS 27 intégrerait aussi une application Siri dédiée, avec ses propres fonctions de chatbot et un historique des conversations. Les utilisateurs pourraient également accéder à des chatbots tiers comme ChatGPT d’OpenAI, Gemini de Google ou Claude d’Anthropic via une fonction appelée « Extensions » à l’intérieur de l’application.

Apple Intelligence devrait s’étendre à davantage d’applications

Plus tôt cette année, Apple et Google ont annoncé que Gemini contribuerait à alimenter les modèles et fonctions sous-jacents à Apple Intelligence, y compris la version plus personnalisée de Siri.

iOS 27 devrait aussi étendre Apple Intelligence à davantage d’applications Apple, et une rumeur indique que cela pourrait notamment concerner l’application Calendrier.

Le satellite pourrait prendre une place plus importante

iOS 27 prendrait aussi en charge une connectivité Internet satellite en 5G, même si cette fonction pourrait être réservée aux futurs iPhone 18 Pro équipés du modem Apple C2 de nouvelle génération.

D’autres nouveautés liées au satellite ont aussi été évoquées, comme Apple Maps par satellite ou la possibilité d’envoyer et de recevoir des photos via Messages par satellite.

Apple miserait aussi sur la qualité et la stabilité

iOS 27 pourrait jouer un rôle comparable à celui de Snow Leopard pour Mac OS X, dans le sens où Apple semblerait mettre l’accent sur la qualité et les performances sous-jacentes.

Apple devrait ainsi se concentrer sur des corrections de bugs, une meilleure stabilité générale et des améliorations du design Liquid Glass.

Un nouveau clavier plus intelligent serait aussi en test

Apple aurait également testé un clavier iPhone mis à jour avec une autocorrection améliorée. Si Apple décide d’aller au bout de ce projet, cette nouveauté devrait faire ses débuts avec iOS 27.

À l’image de Grammarly, ce clavier « étend l’autocorrection en proposant des mots alternatifs ».

Le design Liquid Glass resterait globalement stable

iOS 27 ne devrait pas introduire de grands changements dans le design Liquid Glass, mais la mise à jour pourrait ajouter un curseur système global permettant d’ajuster avec précision l’opacité de l’interface.

Un curseur similaire existe déjà pour l’horloge de l’écran verrouillé.

Bien sûr, il ne s’agit ici que des fonctions connues ou évoquées par les rumeurs à ce stade.