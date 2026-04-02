L’iPhone 18 Pro ne serait finalement pas proposé en noir

Apple propose les iPhone 17 Pro et iPhone 17 Pro Max dans seulement trois coloris : argent, orange cosmique et bleu profond. Fait notable, aucune version noire n’est au programme.

Concept d’iPhone 17 Pro Noir par Instant Digital

L’an dernier, c’était la première fois que les iPhone haut de gamme d’Apple n’étaient proposés ni en noir ni en gris foncé, sous quelque forme que ce soit. Et pour celles et ceux qui espéraient le retour du noir cette année sur l’iPhone 18 Pro, les dernières rumeurs ne sont pas encourageantes.

Selon le leaker Instant Digital sur Weibo, Apple ne proposerait pas ses prochains modèles premium dans un coloris noir.

Apple miserait sur d’autres finitions pour l’iPhone 18 Pro

Mark Gurman de Bloomberg a indiqué qu’Apple testerait une finition rouge foncé pour les iPhone 18 Pro, en plus de quelques coloris plus traditionnels.

Mais d’après les informations disponibles, le noir ne ferait pas partie des options retenues.

Il avait aussi été précédemment évoqué qu’Apple envisageait des finitions violette et marron pour les iPhone 18 Pro. Mark Gurman a toutefois expliqué qu’il pensait que ces options n’étaient en réalité que « des variantes d’une même idée autour du rouge ».

De meilleures nouvelles pour l’iPhone pliable

Le tableau serait plus rassurant pour les personnes intéressées par le futur iPhone pliable d’Apple dans une finition plus classique.

Mark Gurman affirme en effet qu’Apple compterait « éviter les couleurs fantaisie » pour ce modèle, afin de rester sur des teintes plus sobres comme gris sidéral/noir et argent/blanc.

Une source plutôt crédible sur les rumeurs Apple

Instant Digital dispose d’un historique plutôt solide concernant les rumeurs liées à Apple et a déjà partagé à l’avance plusieurs informations particulièrement justes.

Le leaker avait notamment évoqué avec précision le lancement imminent de l’iPhone 14 jaune en 2023, ainsi que le dos en verre givré des iPhone 15 et iPhone 15 Plus.

Les iPhone 18 Pro sont attendus en septembre, tandis que l’iPhone pliable pourrait arriver plus tard dans l’année.