Les iPhone vont gagner ces nouvelles fonctions satellite

Amazon a annoncé cette semaine son intention de racheter Globalstar, l’entreprise satellite qui alimente actuellement les fonctions satellite d’Apple sur les iPhone 14 et modèles plus récents, ainsi que sur l’Apple Watch Ultra 3. Dans le même temps, Amazon a aussi indiqué avoir signé un accord avec Apple afin de fournir la connectivité satellite pour les fonctions actuelles et futures de l’iPhone et de l’Apple Watch.

Cette opération, encore soumise à l’approbation des autorités réglementaires, devrait être finalisée en 2027. À partir de ce moment-là, les fonctions satellite d’Apple seraient prises en charge par les satellites Amazon Leo.

À l’heure actuelle, Apple propose déjà plusieurs fonctions satellite sur iPhone : SOS d’urgence par satellite, Localiser par satellite, Assistance routière par satellite et Messages par satellite. Dans les zones compatibles, ces fonctions sont disponibles gratuitement lorsqu’il n’y a ni Wi-Fi ni réseau cellulaire, même si leur disponibilité varie selon les pays.

Cinq nouvelles fonctions satellite déjà évoquées

Même avant l’annonce de cet accord entre Amazon et Apple, plusieurs rumeurs évoquaient déjà cinq nouvelles fonctions ou améliorations satellite en préparation pour l’iPhone.

Au moins une partie de ces évolutions pourrait arriver avec iOS 27, attendu en bêta à partir de juin puis en version finale plus largement en septembre.

Parmi ces nouveautés, l’une des plus importantes serait la prise en charge de la 5G par satellite, qui pourrait toutefois rester réservée aux iPhone 18 Pro et iPhone 18 Pro Max.

Apple travaillerait aussi sur Apple Maps par satellite, sur la prise en charge des photos dans Messages par satellite, ainsi que sur la possibilité pour les applications tierces de l’App Store d’intégrer les fonctions satellite d’Apple.

Enfin, Apple préparerait aussi une fonction permettant de connecter un iPhone à un satellite sans avoir à pointer l’appareil vers le ciel, ce qui représenterait une évolution importante par rapport au fonctionnement actuel.

Amazon laisse entendre que d’autres nouveautés suivront

L’annonce d’Amazon mentionne aussi explicitement de futures fonctions, ce qui laisse penser que l’ensemble des capacités satellite d’Apple devrait continuer à s’étoffer au cours des prochaines années.

Autrement dit, les fonctions satellite de l’iPhone pourraient bientôt aller bien au-delà des usages actuels centrés sur l’urgence, la localisation et les messages, pour devenir un pilier beaucoup plus large de la connectivité mobile chez Apple.