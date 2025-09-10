Apple réintroduit la batterie MagSafe, pour l’iPhone Air uniquement

Apple a dévoilé hier une nouvelle batterie MagSafe, spécialement conçue pour l’iPhone Air, avec un design entièrement repensé et plus fin.

Une autonomie prolongée pour l’iPhone Air

Avec ce nouvel accessoire, l’iPhone Air peut atteindre jusqu’à 40 heures de lecture vidéo, soit 65 % d’autonomie supplémentaire.

Apple affirme qu’avec cette batterie attachée, l’iPhone Air bénéficie de la meilleure autonomie jamais vue sur un iPhone.

Recharge intelligente et rapide

Le système gère intelligemment la recharge pour optimiser la durée de vie de la batterie. Si un coup de boost est nécessaire, il suffit d’attacher la batterie pour obtenir une recharge sans fil rapide jusqu’à 12 W.

Pour aller encore plus vite, il est possible de brancher la batterie MagSafe à un adaptateur secteur de 20 W ou plus tout en la laissant fixée à l’iPhone Air.

Prix et compatibilité

La nouvelle batterie MagSafe est proposée à 115 euros. Elle est exclusivement compatible avec l’iPhone Air.