Le plan sur trois ans d’Apple pour « réinventer » l’iPhone est en marche

Apple serait actuellement engagée dans un plan sur trois ans destiné à « réinventer » l’apparence et l’expérience de l’iPhone, selon Mark Gurman de Bloomberg.

Dans un rapport publié cette semaine, il explique que ce plan se présenterait ainsi :

Septembre 2025 : les iPhone 17 Pro redessinés et un tout nouvel iPhone Air (déjà lancés)

Septembre 2026 : un iPhone pliable

Septembre 2027 : un iPhone spécial pour les 20 ans

Le rapport précise que cette feuille de route autour de l’iPhone constituerait une priorité pour la direction d’Apple, notamment pour John Ternus, responsable de l’ingénierie matérielle et largement considéré comme le principal candidat à la succession de Tim Cook à la tête de l’entreprise.

Une première étape déjà franchie avec l’iPhone 17 Pro et l’iPhone Air

Ce plan aurait commencé en septembre dernier avec les iPhone 17 Pro et iPhone 17 Pro Max, qui ont introduit un nouveau design en aluminium avec un plateau destiné à accueillir les trois capteurs photo à l’arrière, ainsi qu’une zone arrière en Ceramic Shield pour la recharge MagSafe et les accessoires.

Au même moment, Apple a aussi lancé l’iPhone Air, qui est devenu l’iPhone le plus fin jamais commercialisé par la marque.

Cette première étape montre qu’Apple ne chercherait pas seulement à faire évoluer la fiche technique de ses smartphones, mais aussi à transformer progressivement leur identité visuelle et leur positionnement dans la gamme.

L’iPhone pliable attendu en 2026

Cette année, Apple devrait lancer son très attendu iPhone pliable.

Comme le Galaxy Z Fold 7 de Samsung, cet iPhone pliable s’ouvrirait comme un livre afin d’offrir un grand écran adapté au visionnage de vidéos, aux jeux et au multitâche. iOS 27 devrait intégrer plusieurs fonctions exclusives à ce modèle, avec notamment des applications affichées côte à côte et d’autres usages proches de ceux d’iPadOS.

À la fin de l’an dernier, un rapport indiquait que l’iPhone pliable embarquerait un écran interne de 7,7 pouces et un écran externe de 5,3 pouces.

Au départ, il était question d’un écran intérieur quasiment « sans pli visible », mais il a ensuite été rapporté qu’Apple utiliserait plutôt une technologie qui réduit le pli sans le supprimer totalement.

Selon l’analyste Ming-Chi Kuo, spécialiste de la chaîne d’approvisionnement d’Apple, l’iPhone pliable disposerait de deux capteurs photo à l’arrière, une caméra frontale et un bouton d’alimentation intégrant Touch ID à la place de Face ID.

Un iPhone des 20 ans encore plus ambitieux en 2027

Concernant l’iPhone du 20e anniversaire, de précédents rapports affirment que l’appareil adopterait un design sans rupture visuelle, avec un châssis en verre incurvé et aucune découpe visible dans l’écran.

Pour y parvenir, la caméra frontale serait placée sous l’écran. Apple viserait donc un iPhone à l’apparence encore plus immersive et épurée que les modèles actuels.

Il reste toutefois à voir si la marque sera réellement capable de concrétiser un design aussi ambitieux dès l’an prochain.

Apple veut prolonger la dynamique commerciale de l’iPhone

Apple a annoncé un chiffre d’affaires record de 143,8 milliards de dollars au dernier trimestre. Sur ce total, les revenus générés par l’iPhone ont atteint 85,2 milliards de dollars, un nouveau sommet historique.

« L’iPhone a réalisé son meilleur trimestre de tous les temps, porté par une demande sans précédent, avec des records absolus dans chaque zone géographique », avait déclaré Tim Cook dans le communiqué de presse publié plus tôt cette année par Apple.

Il avait ensuite ajouté que la demande pour l’iPhone sur ce trimestre avait été « tout simplement stupéfiante » et supérieure aux attentes internes de l’entreprise.

Dans ce contexte, les futurs modèles comme l’iPhone pliable et l’iPhone du 20e anniversaire pourraient aider Apple à maintenir cette dynamique et à continuer de soutenir l’élan commercial de l’iPhone.