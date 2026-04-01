Apple évoque les AirPods Max 2 et affirme que la puce H2 a encore de l’avenir

Jacob Krol de TechRadar s’est récemment entretenu avec Tim Millet, vice-président de l’architecture des plateformes chez Apple, ainsi qu’avec Eric Treski, directeur du marketing produit audio, pour parler des AirPods Max 2, notamment de la puce H2 et de la réduction de bruit active renforcée.

Les AirPods Max 2 conservent globalement le même design que la génération précédente, l’essentiel des améliorations venant de la transition vers la puce H2. Apple met en avant jusqu’à 1,5 fois plus de réduction active du bruit, une qualité sonore améliorée, ainsi que des fonctions comme l’Audio adaptatif, la Détection des conversations, l’Isolement de la voix et la Traduction en direct.

Apple laisse entendre que la puce H2 n’a pas encore tout montré

Malgré ces nouveautés, Apple suggère que la puce H2 pourrait encore offrir davantage à l’avenir. De futures mises à jour logicielles des AirPods Max 2 pourraient ainsi débloquer de nouvelles fonctions supplémentaires.

« H2 est une plateforme qui continue de démontrer qu’elle dispose encore d’une marge de progression », a déclaré Tim Millet.

Cette remarque laisse entendre qu’Apple ne considère pas les AirPods Max 2 comme un produit totalement figé, et que la marque pourrait continuer à enrichir l’expérience au fil du temps via des mises à jour.

Une réduction de bruit 1,5 fois plus puissante en moyenne

À propos de la promesse d’une réduction active du bruit jusqu’à 1,5 fois supérieure, Apple assure qu’il ne s’agit pas d’un chiffre isolé mis en avant de manière opportuniste.

« Nous obtenons cette moyenne de 1,5 fois sur l’ensemble des fréquences, en prenant une moyenne globale », a expliqué Eric Treski. « Nous ne sélectionnons pas seulement certaines fréquences ou une plage précise. »

Apple insiste donc sur le fait que ce gain de performance ne reposerait pas sur un cas particulier, mais sur une amélioration plus large et plus représentative de l’expérience d’écoute.

Une interview qui en dit plus sur les AirPods Max 2

L’entretien publié par TechRadar contient d’autres déclarations de Tim Millet et d’Eric Treski pour celles et ceux qui souhaitent en apprendre davantage sur les AirPods Max 2.

Les AirPods Max 2 sont déjà disponibles dans les Apple Store, et les premières livraisons aux clients ont commencé dès aujourd’hui.