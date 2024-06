Microsoft licencie (encore) un millier d’employés de Hololens et Azure

La firme de Redmond vire manu militari. Alors que les vagues de licenciement se succèdent dans le secteur de la tech, le cas de Microsoft est particulier, puisque le géant renvoie des milliers de personnes par trimestre. Cette fois-ci, la purge ne concerne pas le gaming chez Xbox, mais la réalité mixte.

Tout pour l’IA

Il y a quelques heures, le porte-parole du géant américain, Craig Cincotta, a annoncé un nouveau plan de licenciements massifs : « Plus tôt aujourd’hui, nous avons annoncé une restructuration de l’organisation de la Réalité Mixte de Microsoft. Nous restons pleinement engagés envers le programme IVAS du Département de la Défense et continuerons à fournir une technologie de pointe pour soutenir nos soldats. De plus, nous continuerons à investir dans W365 pour atteindre l’écosystème plus large du matériel de réalité mixte. Nous continuerons à vendre HoloLens 2 tout en soutenant les clients et partenaires existants de HoloLens 2. » Business Insider précise que la divisons HoloLens n’est pas la seule touchée et que des centaines de postes auraient aussi été supprimés dans la division Azure for Operators et Mission Engineering.

10.000 postes avaient déjà été supprimé il y a plus d’un an par Microsoft. Toutes les divisions matérielles du groupe sont touchées, et plusieurs studios de la branche Xbox ont été fermés. Il faut dire que Microsoft semble se resserrer sur le développement de l’intelligence artificielle, avec Copilot, GPT4 ou les PC taillés pour l’IA. « Nous continuerons à donner la priorité et à investir dans des domaines de croissance stratégiques pour notre avenir et en soutien de nos clients et partenaires » conclut le communiqué de Cincotta. En d’autres termes, Hololens, Xbox et consorts ne rapportent pas assez d’argent à Microsoft…