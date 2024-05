Microsoft lance son IA Copilot sur Telegram

Un pas de plus vers la démocratisation de l’intelligence artificielle. Microsoft vient d’annoncer la disponibilité de son IA Copilot sur la messagerie Telegram, via un bot. Ainsi, les utilisateurs pourront discuter avec ce chatbot pour lui poser tout plein de questions. Copilot sur Telegram est actuellement en version bêta et se veut gratuit. Les utilisateurs peuvent discuter avec le chatbot comme s’il s’agissait d’une conversation normale sur l’application de messagerie.

30 tours

Plusieurs entreprises spécialisées dans l’IA permettent désormais d’accéder à leurs grands modèles de langage (LLM) par le biais d’applications de messagerie. Ainsi, Meta, la maison-mère de Facebook, a ajouté Meta AI à ses applications de messagerie comme Messenger, WhatsApp et Telegram. Vous pouvez discuter avec Gemini dans Google Messages sur les téléphones Android.

Copilot se limite cependant au texte. Il ne peut pas générer d’images sur Telegram. Telegram peut suggérer des films à regarder, générer une nouvelle routine d’entraînement, aider à effectuer des tâches de codage, traduire des conversations et trouver des informations rapides sur Internet. Il y a une limite quotidienne de 30 « tours », ce qui signifie que l’utilisateur et Copilot ne peuvent avoir que 30 échanges dans les deux sens. Pour tester tout ça, il faut chercher le compte @CopilotOfficialBot sur Telegram.