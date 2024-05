Intel fabriquerait des puces ARM pour Nvidia

Toujours plus de composants, pour toujours plus de machines. La rumeur court depuis le début du mois de mai, mais serait désormais confirmé. Nvidia et MediaTek collaborent pour développer un processeur mobile basé sur l’architecture Arm pour Windows, en tirant parti à la fois de l’expertise de Nvidia en matière de processeurs Arm et de la technologie mobile de MediaTek. Ce processeur pourrait être produit par Intel Foundry. Cela signifie que l’on aurait bientôt droit à des toutes petites puces pour des appareils toujours plus performants.

Champ des possibles

Qualcomm et Microsoft avait signé un accord d’exclusivité pour les processeurs Arm sur Windows mais celui expire dès l’année prochaine. Le champ des possibles s’ouvrirait donc pour Nvidia. Le processeur Nvidia possiblement fabriqué par Intel devrait inclure des cœurs CPU Cortex X5, l’architecture GPU Blackwell de Nvidia et de la mémoire LPDDR6, Intel appliquerait son processus de fabrication 18A pour la production en série de cette puce.

Le CEO de Nvidia, Jensen Huang, a en outre laissé entendre que sa société pourrait bientôt rentrer sur le marché des PC taillés pour l’IA. Le futur est déjà là ?