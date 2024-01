Nvidia H20 : une nouvelle carte graphique réservée au marché chinois

Nvidia a récemment lancé la production d’une nouvelle carte graphique spécialement conçue pour répondre aux besoins du marché chinois de l’intelligence artificielle. Baptisée H20, cette carte est conçue pour respecter strictement les conditions de l’embargo américain sur les exportations de GPU vers la Chine.

Nvidia élargit sa gamme de cartes graphiques en Chine

La stratégie de Nvidia consiste à étendre progressivement sa gamme de cartes graphiques exclusivement pour le marché chinois. Ce faisant, Nvidia s’assure de respecter les conditions de l’embargo américain sur les GPU utilisés pour l’entraînement des modèles d’IA. Après le lancement de la GeForce RTX 4090D, une version modifiée de la RTX 4090, l’entreprise serait actuellement en phase de production de la carte graphique baptisée “H20“. Destinée aux secteurs des serveurs et des entreprises, la production pour le marché chinois devrait débuter au deuxième trimestre 2024, selon les informations rapportées par WCCFTech.

Cette démarche fait suite à des rumeurs qui ont fait surface à l’automne dernier, évoquant la volonté de Nvidia de créer une gamme complète de GPU dédiés à l’IA, spécifiquement conçue pour le marché chinois. Le projet semble désormais se concrétiser avec le lancement prochain de la production de cette nouvelle carte graphique. Il est important de noter que ces puces représentent des alternatives en Chine aux GPU H100, L40 et L4, qui ont été affectés par l’embargo américain.

Un atténuement des effets de l’embargo américain en Chine

D’un point de vue technique, la puce H20 semble être une version limitée du GPU H100 de Nvidia. Ses capacités se limitent à la prise en charge de 96 Go de mémoire vive, à une vitesse maximale de 4 To/s. La puissance de calcul générée est de 296 TFLOPs pour une consommation de 400 W. Le H100 reste toutefois nettement plus puissant, puisqu’il est 6,69 fois plus rapide que le H20 dans certaines situations, selon les informations disponibles. Cette différence de puissance pourrait s’avérer un avantage dans les négociations avec les autorités américaines.

Initialement prévues pour fin 2023, ces différentes puces spécialement conçues pour le marché chinois seront finalement lancées en 2024. Ce retard est attribué aux tensions croissantes entre Pékin et Washington ces derniers mois. Il est également rapporté que Wistron, l’un des principaux sous-traitants de Nvidia, sera chargé de produire ces nouveaux GPUs.

En attendant l’arrivée de ces nouvelles puces, les entreprises chinoises spécialisées dans l’intelligence artificielle font avec les moyens du bord. Elles exploitent notamment les derniers stocks de GeForce RTX 4090 disponibles en Chine. Face à cette situation, il est crucial pour Nvidia de répondre rapidement à la demande, car d’autres acteurs pourraient saisir cette opportunité. Huawei, par exemple, a déjà commencé à proposer en Chine des puces qui, bien que moins avancées, offrent un rapport qualité/prix intéressant. Certains analystes prévoient même que Huawei pourrait profiter de l’embargo imposé par Washington sur les GPUs.