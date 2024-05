Google intègre Gemini à ses Chromebook Plus, pour contrer Microsoft

L’annonce avait fait du bruit il y a quelques jours. Microsoft avait révélé ses Copilot+ PC, de nouveaux ordinateurs conçus pour faire fonctionner l’IA du mieux possible. Cette fois-ci, c’est Google qui rétorque en annonçant l’intégration de Gemini dans ses Chromebook Plus. Autrement dit, l’intelligence artificielle va se glisser dans tout un tas de fonctions de ces ordinateurs.

Plein de fonctions d’IA

Help me write permet ainsi de générer des réponses aux email, Help me read peut résumer des documents, Magic Editor enrichit Google Photos d’outils d’édition puissants (masquage, déplacement d’un élément sur la photo, etc.), les fonds d’écran peuvent être générés par l’IA, etc. Ces fonctions ultrapuissantes requièrent un Chromebook Plus, soit un ordinateur doté à minima de 8 Go de RAM et de processeurs assez puissants (à partir de l’Intel Core i3 de 12ème génération ou de l’AMD Ryzen 3 7000).

En outre, la firme de Cupertino propose un an d’abonnement gratuit « Google One AI Premium » pour tout nouvel acheteur d’un Chromebook Plus. Cet abonnement permet de profiter des fonctions les plus avancées de Gemini Advanced et de profiter de l’IA dans tous les outils de Google Workspace (Docs, Slides, Sheets, Gmail). Rappelons toutefois que les Chromebook Plus resteront dépendants du cloud pour les fonctions d’IA, contrairement aux Copilot+ qui possèdent un processeur Snapdragon X doté d’un NPU puissant.