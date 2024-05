Copilot+ PC : Microsoft révèle de nouveaux ordinateurs optimisés pour l’IA

C’est ce qu’on appelle surfer sur la vague. Microsoft vient de dévoiler une toute nouvelle gamme d’ordinateur, les Copilot+ PC. Cela inclue donc de nouveaux ordinateurs Windows avec du matériel d’intelligence artificielle intégré, et la prise en charge de fonctions d’IA dans tout le système d’exploitation.

Ultra puissants pour l’IA

Grâce à leur nouveau processeur, supportant 40 TOPS (plus de 40 000 milliards d’opérations par seconde), les Copilot+ PC ont une autonomie d’une journée et l’accès aux modèles d’IA les plus avancés. Ainsi, ces ordinateurs auront la possibilité de retrouver des contenus très rapidement, de générer des images en quasi temps réels avec l’IA avec l’aide de Cocreator, et d’accéder à des sous titres en temps réel qui permettent de traduire l’audio de plus de 40 langues vers sa langue. C’est donc monstrueux.

Les nouveaux Copilot+ PC reposent sur une architecture qui tire parti de la puissance conjuguée du CPU (processeur), du GPU (puce graphique) et désormais du NPU (Neural Processing Unit ou unité de traitement neuronal). Les nouveaux Copilot+ PC reposent sur une architecture qui tire parti de la puissance conjuguée du CPU (processeur), du GPU (puce graphique) et désormais du NPU (Neural Processing Unit ou unité de traitement neuronal). Après, il y a les dires et la réalité. Mais l’on peut décemment s’attendre à quelque chose d’inédit.

Les PC peuvent offrir jusqu’à 22 heures de lecture vidéo en local ou 15 heures de navigation sur le Web sur une seule charge. . Ils devront avoir au moins un SSD de 256 Go, un processeur neuronal intégré et 16 Go de RAM, soit le double de ce que propose le MacBook Air par défaut. Ils seront lancés le 18 juin prochain.