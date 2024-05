Call of Duty Black Ops 6 annoncé, et il arrive sur le Gamepass

C’est ce qu’on appelle un vrai avantage. Microsoft, après son rachat capé à 69 milliards de l’éditeur Activision-Blizzard-King, s’est enfin décidé de ce qu’il allait faire de la saga phare du jeu vidéo, Call of Duty. Après plusieurs rumeurs contradictoires, qui affirmaient notamment que la firme de Redmond aurait pu décidé de ne pas inclure les prochains volets au Gamepass, Xbox a finalement confirmé que les prochains CoD seraient disponibles le jour J sur le Netflix du jeu vidéo. Une grande première, donc, pour un Call of Duty.

Saddam Hussein et George Bush dans le jeu

« Nous sommes ravis de confirmer que Call of Duty: Black Ops 6 sera disponible dès le jour de sa sortie dans le Game Pass », indique Microsoft. Le groupe partage également une nouvelle bande-annonce de révélation qui a pour nom « La vérité n’est qu’une illusion ».

Plus de détails sur le jeu seront révélés le 9 juin prochain lors du Xbox Games Showcase 2024. Activision promet un « aperçu approfondi du gameplay de ce nouveau chapitre sombre de la série Black Ops ». Ce volet devrait se dérouler durant la guerre du Golfe. On peut donc s’attendre à voir Bill Clinton, George Bush, Margaret Thatcher et même Saddam Hussein. Sacré programme, donc.