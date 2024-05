Windows : Microsoft annonce l’IA Recall, qui se souvient de ce que vous faites

Nous entrons définitivement dans une nouvelle ère. Après les PC Copilot+, Microsoft vient d’annoncer un tout nouvel outil qui pourrait bien tout révolutionner. C’est Recall, une intelligence artificielle qui se souvient de tout ce que les utilisateurs ont fait et vu avec leur ordinateur. Avec Recall (que Microsoft appelait AI Explorer en interne), les Copilot+ PC organiseront l’information en fonction de l’expérience et des associations propres à chaque utilisateur, à l’instar d’une mémoire photographique. Recall va donc vous rappeler ce que vous avez potentiellement oublié, pour mieux retrouver le contenu consulté.

Uniquement disponible sur les Copilot+ PC

Ainsi, il existe une frise chronologique pour retrouver tout le contenu dont l’utilisateur a besoin, dans n’importe quelle application, site web ou document. Des captures permettront de mieux vous y retrouver. Recall exploite l’index de chaque utilisateur, entièrement construit et stocké sur votre appareil. Vous pouvez supprimer les captures, ajuster et supprimer des plages de temps dans les paramètres… Vous pouvez également filtrer les applications et les sites Web afin qu’ils ne soient jamais enregistrés.

Microsoft assure que Recall ne fonctionne qu’en local, et que vos données ne seront donc partagées avec personne. On espère donc que le firme de Redmond ne mente pas. Recall ne fonctionnera pas avec tous les ordinateurs Windows 11. Vous devrez acheter l’un des nouveaux Copilot+ PC qui ont les nouvelles puces Snapdragon X Elite de Qualcomm.