Xbox : Call of Duty devrait bien sortir sur le Game Pass day one

Un ultime retournement de veste. Xbox se serait enfin décidé à propos de la saga phare du jeu vidéo qu’il a rachetée l’année dernière, Call of Duty. Alors que la licence, comptant parmi les plus vendues au monde, devait débarquer sur le catalogue de Microsoft, le Game Pass, au même titre que tous les autres jeux développés par les studios Xbox, les grandes pontes de la firme de Redmond se demandaient si c’était vraiment la bonne solution, alors que l’éditeur historique derrière Call of Duty, Activision-Blizzard-King, a été acquis par Microsoft pour 69 milliards de dollars… Or, il faut aujourd’hui un retour sur investissement, qui ne sera possiblement pas atteint si le Game Pass n’atteint pas un nombre d’abonnés suffisant.

Déconvenues

D’après le Wall Street Journal, Microsoft aurait enfin pris la décision de mettre le prochain titre de la saga dans le catalogue. Il faut dire qu’il y a quelques semaines, Phil Spencer, le patron de Xbox, déclarait : « Notre intention est que l’ensemble du portefeuille de jeux de ZeniMax, Activision Blizzard et XGS — Xbox Game Studios — soit sur Game Pass, dès le premier jour ». Une victoire pour lui, mais en sera-t-elle une pour Microsoft, qui enchaîne les déconvenues depuis des années ?

La Xbox Series est en effet un beau bide en comparaison de la Playstation 5, les abonnements au Game Pass sont en pleine stagnation, les jeux first party déçoivent (Starfield, Hellblade 2…) et, surtout, les dernières décisions de Xbox sont très mal vues par les fans de la marque, comme celles de porter plusieurs jeux chez la concurrence (Grounded, Hi-Fi Rush) ou de fermer des studios historiques (Tango Gameworks, Arkane Austin…). A voir donc si Call of Duty sur le Game Pass réconciliera tout ce beau monde.