Xbox : Microsoft ferme quatre studios, tollé sur les réseaux

C’est ce qu’on appelle un bad buzz… mérité. Le géant de l’informatique Microsoft, maison-mère de Xbox, a annoncé la fermeture de pas moins de quatre studios tout récemment, s’attirant l’ire de nombreux internautes, dont les plus fervents défenseurs de la marque. Ainsi, Microsoft ferme Arkane Austin (Redfall), Tango Gameworks (Hi-Fi Rush, The Evil Within…), Roundhouse Games et Alpha Dog Games. Parmi ces quatre studios, deux sont historiques et prospéraient avant leur rachat récent par Microsoft, à savoir Arkane Austin, qui avait développé Prey, et Tango Gameworks, qui excellait avec The Evil Within.

“Ce n’est pas la marque Xbox que je veux voir”

Visiblement, l’échec commercial et critique de Redfall, pour Arkane Austin, et juste commercial de Hi-Fi Rush pour Tango Gameworks, a scellé le destin de ces deux studios. Le souci, c’est que ces deux studios étaient unanimement considéré comme étant deux des plus singuliers dans l’industrie du jeu vidéo.

Les réactions ne se sont pas fait attendre avec, des publications très piquantes sur les réseaux. Xbox est cuit. Comment faire encore confiance à Microsoft ?», s’insurge Jez Corden, rédacteur en chef du site spécialisé Windows Central. «Ce n’est pas la marque Xbox que je veux voir. Je ne la reconnais plus, ces derniers temps. À tous les employés affectés par ces fermetures, je veux leur dire que je suis profondément désolé», a également dénoncé l’influenceur spécialisé dans l’actualité de la Xbox Klobrille, suivi par 162.000 personnes sur X (ex-Twitter).

Xbox est d’autant plus critiqué que la marque peine à vendre ses consoles, a annoncé le portage de plusieurs titres chez la concurrence (la Playstation 5 et la Nintendo Switch), et qu’elle a déjà licencié début janvier pas moins de 1900 salariés. «Nous avons fixé des priorités et identifié des zones de redondance. C’est pourquoi nous avons pris la décision douloureuse de réduire nos effectifs», avait indiqué dans un mail envoyé aux employés d’Activision-Blizzard-King, le dernier rachat de la marque, le patron de Xbox, Phil Spencer.