Playstation : Sony nomme Hermen Hulst et Hideaki Nishino comme nouveaux patrons

L’annonce était attendue, et elle a enfin eu lieu. Après le départ de Jim Ryan, ancien patron de Playstation, la marque nippone de jeux vidéo s’est doté non pas d’un, mais de deux nouveaux chefs : Hermen Hulst et Hideaki Nishino. Et ce, dès le 1er juin prochain.

Un monsieur jeux et un monsieur machines

Hermen Hulst, qui occupe actuellement le poste de directeur des studios PlayStation, sera nommé directeur général du groupe commercial des studios de Sony Interactive Entertainment (SIE). Hideaki Nishino sera nommé directeur général du groupe d’activités plateformes de SIE, et tous deux rendront compte au directeur financier de Sony et président de SIE, Hiroki Totoki.

« Sony Interactive Entertainment est une entreprise dynamique et en pleine croissance qui offre des expériences de divertissement incroyables en associant contenu et technologie », a déclaré Hiroki Totoki dans un communiqué. « Ces deux dirigeants auront des responsabilités claires et géreront la direction stratégique pour s’assurer que l’accent reste mis sur l’approfondissement de l’engagement avec les utilisateurs PlayStation existants et l’élargissement des expériences à de nouveaux publics ».

Hideaki Nishino sera toujours responsable de la technologie, des produits et des services, ainsi que du marketing du matériel et des opérations commercial. Hermen Hulst sera de son côté responsable des jeux, lui qui était le patron de Guerrilla Games il y a encore peu de temps.