Helldivers 2 : après la polémique, Sony annule l’obligation du compte Playstation pour jouer sur PC

Quelle histoire ! Le jeu service du moment, Helldivers 2, qui connaît depuis sa sortie sur PC et Playstation 5 un véritable engouement voire un raz-de-marée, était au cœur d’une vaste polémique tout le week-end. Le jeu, qui permet d’incarner des soldats se battant pour la “démocratie” en massacrant des insectes extraterrestres et des robots de combat dans toute la galaxie, a reçu ce week-end des dizaines de milliers de critiques négatives sur Steam après que Sony a annoncé sa volonté d’imposer un compte Playstation pour y jouer sur PC. Les joueurs devaient donc obligatoirement créer un compte s’ils voulaient continuer l’aventure, qu’ils avaient payé 40 euros.

“Acceptez et vous ne pourrez plus échapper au live payant”

Ce compte PSN, certes gratuit et rapide à créer, a toutefois posé problème puisque le Playstation Network n’est pas disponible dans tous les pays du monde, ce qui forçait Steam à retirer le jeu de la vente sur un certain nombre de marché. Sans compter que les joueurs qui l’avaient payé, situés en Guyane, en Martinique, aux Philippines ou même à Monaco, ne pouvaient donc plus y accéder. Les détracteurs mettaient aussi Sony en accusation, puisque le PSN a connu de multiples failles de sécurité ces dernières années, et parce que le jeu en ligne est payant sur console. “Acceptez ce compte et vous ne pourrez plus échapper au live payant”, indiquaient un certain nombre de joueurs de Helldivers 2 sur les réseaux sociaux ce week-end.

Après la polémique, Sony indique, dans un message posté sur le compte X (ex-Twitter) officiel de PlayStation : “Fans de Helldivers : nous avons pris connaissance de vos commentaires sur la mise à jour de Helldivers 2 pour lier le compte. La mise à jour du 6 mai, qui aurait nécessité la connexion des comptes Steam et PlayStation Network pour les nouveaux joueurs et pour les joueurs actuels à partir du 30 mai, n’aura pas lieu. Nous sommes encore en train d’apprendre ce qui est le mieux pour les joueurs PC et vos commentaires nous ont été très précieux. Merci encore pour votre soutien continu à Helldivers 2 et nous vous tiendrons au courant de nos futurs projets.” Comme quoi, les consommateurs ont toujours le dernier mot.