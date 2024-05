Netflix augmente ses prix en Belgique, la France va-t-elle suivre ?

Plus rien n’arrête les géants de streaming dans leur course à l’argent facile. Après avoir déjà annoncé plusieurs hausses de prix ces dernières années dans le monde, Netflix recommence, en Belgique cette fois.

2 euros de plus pour l’offre premium

L’abonnement Essentiel de Netflix en Belgique coûte désormais 9,99€/mois comme le note iGeneration, ce qui représente un euro supplémentaire par rapport au tarif précédent. Cette formule propose la qualité HD (720p) et un visionnage sur un appareil à la fois. Cet abonnement n’est plus disponible en France depuis quelques mois. L’abonnement Standard passe de 13,49€/mois à 14,99€/mois, soit une hausse de 1,50€. Les abonnés ont le droit à la qualité Full HD (1080p) et un visionnage sur deux appareils à la fois. L’offre Premium, qui propose la 4K, le HDR/Dolby Vision, l’audio spatial et un visionnage sur quatre appareils à la fois, passe elle de 17,99€/mois à 19,99€/mois, soit 2€ supplémentaire.

En comparaison, les prix en France sont de 5,99€/mois (Standard avec pub), 13,49€/mois (Standard) et 19,99€/mois (Premium). Vers une hausse dans l’Hexagone ? En janvier, le service de streaming a indiqué qu’il demandera « parfois à nos membres de payer un petit supplément pour tenir compte de ces améliorations, ce qui contribue à alimenter le volant positif d’investissements supplémentaires pour continuer à améliorer Netflix et à développer notre service ». La plateforme a bien fait comprendre qu’il y aura plusieurs hausses à l’avenir. La dernière hausse en France date d’octobre.