Netflix supprime son abonnement le moins cher sans publicité en France

Il faut continuer de traire la vache à lait. C’est ce que se dit constamment Netflix, le géant du streaming, qui a décidément besoin de se faire de l’argent malgré ses chiffres records. Netflix a en effet décidé de mettre un terme à son abonnement Essentiel en France, autrement dit son offre sans publicité la moins chère, à 10,99 euros par mois.

13,49 euros pour l’abonnement le moins cher sans pub

Cet abonnement propose l’usage d’un appareil avec des contenus en 720p. C’est le strict minimum donc. “L’offre Essentiel n’est plus disponible pour les clients qui s’inscrivent ou se réinscrivent. Si vous disposez actuellement de l’offre Essentiel, vous pouvez continuer d’en bénéficier jusqu’à ce que vous décidiez de changer d’offre ou d’annuler votre compte“, indique Netflix sur son site.

L’abonnement le moins cher pour l’heure est donc l’offre Standard, qui coûte 13,49 euros par mois. Elle propose les contenus en 1080p, l’usage sur deux appareils à la fois, l’accès aux jeux, aux téléchargements sur deux appareils et à la possibilité d’ajouter un abonné supplémentaire ne vivant pas avec vous (en payant un supplément).

L’autre offre sans publicités est l’abonnement Premium à 19,99€/mois qui propose les films et séries en 4K HDR/Dolby Vision, l’audio spatial/Dolby Atmos, l’usage sur quatre appareils à la fois, les jeux, les téléchargements sur six appareils et la possibilité d’ajouter deux abonnés supplémentaires. Une offre avec pub reste disponible, avec des contenus en 1080p, l’usage sur deux appareils à la fois, un accès à presque tous les films et séries, les jeux, et les téléchargements sur deux appareils à la fois.