Electronic Arts (Battlefield, Fifa) teste les publicités dans ses jeux vidéo

Encore une nouvelle qui va pousser les joueurs dans les bras des développeurs indépendants. Electronic Arts, éditeur de Battlefield et Fifa notamment, a annoncer le test des publicités dans ses plus grosses productions.

“Implémentations très réflechies”

Andrew Wilson, patron d’EA, l’a admis lors de la conférence téléphonique après les résultats financiers du dernier trimestre. Lorsqu’un analyste l’a interrogé sur « l’opportunité de marché pour une insertion publicitaire plus dynamique dans les jeux AAA plus traditionnels », il a déclaré que la société y travaillait déjà. « Nous serons très attentifs à ce sujet, mais nous avons des équipes en interne qui étudient actuellement comment mettre en place des implémentations très réfléchies au sein de nos expériences de jeu », a indiqué le dirigeant. Il ajoute : « Mais surtout, alors que nous commençons à créer des communautés et à exploiter le pouvoir de ces communautés au-delà des limites de nos jeux, comment envisager la publicité comme un moteur de croissance pour ce type d’expériences ? ».

La publicité dans les jeux vidéo est vue comme une manne de plus pour rentabiliser le développement devenu très cher des grosses productions. Le souci, c’est que les jeux coûtent désormais 80 euros le jour de leur sortie. EA s’est déjà illustré en 2020, lorsque la société a placé des publicités en plein écran dans le jeu UFC 4 pour la série The Boys. Les joueurs avaient très mal accueilli ce placement.