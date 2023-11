X (Twitter) n’a que 52 modérateurs en France, pays où il y a le plus de propos violents en Europe

La déchéance d’un réseau social. X, anciennement connu sous le nom de Twitter, a publié son premier rapport de transparence sur le contrôle des contenus, comme le demandait la réglementation de l’Union européenne. On y apprend notamment que la France est le pays d’Europe où l’on dénombre le plus de propos violents. Les signalements de publications, suppressions de posts et suspensions de compte sont les plus nombreux dans l’Hexagone, devant l’Allemagne et l’Espagne.

Deux modérateurs italiens

16 288 suppressions de messages ont été comptées contre 7 160 en Allemagne et 7 743 en Espagne, pays européen avec le plus d’utilisateurs. En France, parmi ces contenus supprimés, on compte près de 4 300 messages de harcèlement contre plus de 1 000 en Allemagne et 1 200 en Espagne. Il y a aussi plus de 6 000 propos violents contre moins de 2 000 en Allemagne, 1 100 aux Pays-Bas et 4 100 en Espagne.

Et malgré cela, seuls 52 modérateurs humains maîtrisant la langue française sont présents sur le réseau. Le réseau en a 2 294 en anglais, 81 en allemand, 12 en arabe et… 2 en italien. En bref, une belle honte.