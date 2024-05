Disney + atteint les 117,6 millions d’abonnés et atteint la rentabilité

C’est désormais chose faite pour Disney +. Le géant de l’animation et du divertissement Disney vient de dévoiler ses derniers chiffres trimestriels, et a révélé à la surprise générale que sa division streaming a enfin atteint la rentabilité. Un bénéfice net a été dégagé, pour la toute première fois.

Hausse de 6% du nombre d’abonnés

Disney+ compte désormais 117,6 millions d’abonnés, en hausse de 6% par rapport à la même période un an plus tôt. Cela représente un gain de 6,3 millions d’abonnés. C’est supérieur aux 5,5 millions que Disney espérait gagner au cours du trimestre. Mais il n’y a pas que Disney+ comme service de streaming chez Disney. En effet, il y a d’autres plateformes comme Hulu et ESPN+. Au total, l’ensemble des services comprend 153,6 millions d’abonnés. C’est inférieur aux 155,6 millions que les analystes attendaient.

Disney a pu générer 47 millions de dollars de bénéfices au premier trimestre de 2024 avec le streaming, contre 587 millions de dollars de pertes sur la même période l’an dernier. Disney au global a vu son bénéfice largement amputé du fait de dépréciations, même si son chiffre d’affaires a progressé de 1%. Le bénéfice net est tombé à 216 millions de dollars seulement, contre 1,5 milliard de dollars sur la même période de l’an dernier.