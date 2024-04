Disney + prévoit des chaînes télévisées dédiées à Star Wars ou Marvel

Disney veut absolument rentabiliser ses univers, pesant déjà des centaines de milliards de dollars. Le géant du divertissement, qui brille déjà avec son service de streaming Disney +, veut désormais s’inspirer de la télévision et proposer des chaînes télévisées diffusant en continu différents thèmes, comme Marvel et Star Wars, si l’on en croit les éléments rapportés par le média spécialisé The Information. La plateforme de streaming Disney + pourrait alors proposer un système de diffusion alternatif.

24h/24, 7 jours sur 7

Pour une chaîne Star Wars par exemple, il y aurait du contenu Star Wars 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Elle pourrait ainsi diffuser des films, des épisodes de séries, des documentaires, des dessins animés… L’abonné pourrait zapper à tout moment de la journée sur la chaîne et regarder le programme en cours, sans devoir choisir un programme à visionner. Outre les programmes Star Wars et Marvel, la gamme de chaînes de Disney+ pourrait comprendre des diffusions en continu des films d’animation classiques de Disney ou les films de Pixar. Même si les téléspectateurs doivent s’abonner à Disney+ pour regarder les chaînes, celles-ci contiendront probablement des publicités, tout comme la télévision traditionnelle.

Pas plus de détails n’ont filtré, et encore moins de date de lancement. Disney a refusé de commenter, d’ailleurs. Mais cette rumeur semble palpable. Disney tente de faire de son service de streaming Disney+ un guichet unique pour les consommateurs. Le groupe a récemment intégré Hulu et prévoirait de faire quelque chose de similaire avec ESPN.