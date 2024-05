Amazon France va recruter 2000 employés en CDI

La multinationale tant décriée continue d’employer en France. La filière d’Amazon a annoncé la création de 2000 emplois en CDI en France d’ici la fin de l’année 2024, portant le total de salariés à 24.000, selon un communiqué.

Tous types de profils attendus

« Les postes à pourvoir concernent tous types de profils et tous les niveaux de compétences et d’expérience : chargés des opérations logistiques, ingénieurs ou développeurs logiciels confirmés, responsables des ressources humaines », explique Amazon. « Nous avons investi plus de 20 milliards d’euros dans nos activités françaises depuis 2010 » et « grâce à ces investissements, Amazon est devenu le premier créateur net d’emplois en France », a déclaré Frédéric Duval, directeur général d’Amazon France, à l’AFP.

Dans un rapport élaboré pour le Comité social et économique (CSE) central d’Amazon et transmis en octobre dernier, le cabinet indépendant Progexa constatait que le commerçant en ligne rencontrait des difficultés à stabiliser ses effectifs dans ses entrepôts, 9 salariés sur 10 ayant moins de cinq ans d’ancienneté. Progexa chiffrait le taux de rotation à 36%, ce qui, théoriquement, signifie que « tous les 3 ans environ, l’ensemble du personnel d’AFL [Amazon France Logistique] est renouvelé ». En outre, les « départs naturels » (comme la retraite ou les mutations) sont peu représentés à Amazon (3%).

En 2022, les CDI ayant quitté l’entreprise l’ont fait à 31% en raison d’une rupture de période d’essai, 38% car ils ont été licenciés, 25% parce qu’ils ont démissionné ou 3% avec une rupture conventionnelle. « Nous offrons à nos plus de 20 000 salariés en France un environnement de travail sûr et moderne », s’était défendu un porte-parole d’Amazon. Et d’ajouter : « Un sondage indépendant réalisé par l’Ifop en 2023 révèle que plus de 8 salariés d’Amazon sur 10 recommanderaient à leurs proches de venir y travailler et s’y projettent dans les prochaines années ». Tout n’est pas rose, mais s’il y a besoin d’emplois, Amazon est là.