Take Two (GTA) licencie 580 employés, soit 5% de ses effectifs

Les gros groupes profitent-ils du contexte pour faire des économies ? Après Microsoft, Nintendo, Electronic Arts… Au tour de Take Two, maison-mère qui édite notamment Grand Theft Auto, développé par Rockstar Games, de procéder à une grande vague de licenciement. Le géant du jeu vidéo a effectivement viré manu militari pas moins de 5% de ses effectifs, soit 580 personnes. Cela s’est fait “en douce”. Le plan social a en effet été notifié dans un document remis au SEC, le gendarme de la bourse américaine.

Rachat récent de Gearbox

Take Two se justifie en évoquant une nécessaire baisse des coûts et une augmentation de la marge opérationnelle, ce qui passe par la suppression de plusieurs projets en cours. Quels projets ont été annulés ? Le document ne le précise pas, mais ce n’est sûrement pas GTA 6, poule aux oeufs d’or de l’éditeur… Ce dernier va également geler son programme d’embauches pour les mois à venir. Les développeurs n’auront donc pas d’aide supplémentaire pour terminer leurs tâches, ce qui va inévitablement conduire à du crunch.

Take Two va devoir financer son plan social, à hauteur de 200 millions de dollars selon les documents de la SEC. Sur cette somme, 140 millions de dollars seront issus des jeux dont le développement a été annulé, et 35 millions de dollars concernent les indemnités versées aux salariés licenciés. Rappelons que Take Two vient d’acquérir Gearbox pour 460 millions de dollars…