GTA 6 : le premier trailer dévoilé et déjà un record de vues

Une annonce en avance ! Alors que le jeu vidéo événement GTA 6 devait être dévoilé dans une bande-annonce ce mardi à 15 heures, le trailer est sorti avec quinze bonnes heures d’avance, dans la nuit de lundi à mardi. Grand Theft Auto VI s’est donc montré dans une vidéo de seulement une minute et trente secondes, et le moins que l’on puisse dire, c’est que le jeu paraît très alléchant… Et en début d’après-midi mardi, la vidéo avait déjà été vue 58 millions de fois.

Bienvenue à Vice City

On peut y voir pour la première fois les deux personnages jouables du titre, à savoir Lucia et son compagnon, Jason, déambuler et surtout braquer dans les rues de Vice City, ville fictive inspirée de Miami et déjà explorable dans l’opus GTA Vice City sorti en 2002. Comme d’habitude, une superbe musique tout droit venu des années 1980 accompagne tout le long de la bande-annonce.

La bande-annonce est sortie en avance à cause de fuites qui ont eu lieu dès minuit, lundi soir. Rockstar a donc préféré dévoiler son jeu avant la date officielle par peur de perdre toute la hype engrangée ces dix dernières années. Car oui, le dernier Grand Theft Auto date de 2013, et avait été initialement commercialisé sur Playstation 3 et Xbox 360. Il faudra toutefois s’armer encore une fois de patience car GTA 6 ne sortira pas avant 2025. Dans un communiqué, Rockstar indique que le jeu sera disponible sur Playstation 5, Xbox Series X et Xbox Series S, mais ni sur la génération de consoles précédentes, ni sur PC. Cette dernière pourrait arriver plus tard, comme d’habitude. En tout cas, la communication ne fait que commencer : la bande-annonce délivrée dans la nuit se nomme “Trailer 1”, et donc le premier d’une longue liste.