Disney investit 1,5 milliard de dollars dans Epic Games et Fortnite

Conscients de la puissance de Fortnite, notamment auprès de la jeunesse, Disney a frappé un grand coup mercredi. Le géant a décidé de s’associer à Epic Games, éditeur du jeu-service, pour créer son univers au sein de Fortnite. Et pour ce faire, Disney a annoncé l’investissement de… 1,5 milliard de dollars, rien que ça !

Dans son communiqué, Disney indique : “En plus d’être une expérience de jeu de classe mondiale et d’interopérer avec Fortnite, le nouvel univers persistant offrira une multitude d’opportunités aux consommateurs pour jouer, regarder, acheter et s’engager avec du contenu, des personnages et des histoires de Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, Avatar et plus encore. Les joueurs et les fans pourront créer leurs propres histoires et expériences, exprimer leur passion d’une manière distincte de celle de Disney et partager du contenu entre eux de la manière qu’ils préfèrent. Le tout sera alimenté par l’Unreal Engine.“

« Notre nouvelle relation passionnante avec Epic Games réunira les marques et franchises bien-aimées de Disney avec l’immensément populaire Fortnite dans un nouvel univers de jeux et de divertissement transformationnel », a déclaré Bob Iger, le PDG de Disney. « Cela marque la plus grande entrée de Disney dans le monde des jeux et offre des opportunités significatives de croissance et d’expansion. Nous avons hâte que les fans découvrent les histoires et les mondes de Disney qu’ils adorent de manière révolutionnaire ». Il y a déjà eu des collaborations entre Disney et Epic Games, mais ce partenariat s’annonce d’une toute autre ampleur. A voir donc ce qu’il en résultera.