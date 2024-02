Xbox officialise son ouverture vers les autres consoles, quatre jeux first party bientôt sur Playstation

C’est un séisme que Xbox a cherché à minimiser. Lors d’une vidéo de 24 minutes diffusée sur ses réseaux sociaux, la firme gaming de Microsoft a mis en scène ses trois grandes pontes : Phil Spencer, Sarah Bond et Matt Booty, tous responsables de Xbox à un certain échelon. Ils ont ainsi tenté d’éteindre l’incendie qui s’était propagé il y a quelques jours sur les réseaux, à la suite de rumeurs indiquant que Xbox allait devenir un éditeur tiers, et que tous ses jeux issus de studios rachetés par la marque allaient débarquer sur Playstation…

Hi-Fi Rush et Pentiment débarqueront sur PS5

Sans le dire en ce ces termes, Xbox a confirmé ses envies d’étendre son champ d’action. En préambule, Phil Spencer, patron de l’entreprise, a annoncé l’arrivée à court termes sur d’autres consoles – à savoir la Nintendo Switch et/ou la Playstation 5 – de quatre jeux. Il n’a pas souhaité dire leur nom pour ne pas gâcher l’annonce des développeurs… Mais un article de The Verge affirme qu’il s’agirait de Hi-Fi Rush, Pentiment et Sea of Thieves. Le quatrième est encore inconnu.

Phil Spencer a toutefois annoncé qu’il ne s’agira pas d’Indiana Jones et de Starfield. Du moins, pour l’instant, car ces quatre jeux devraient servir de test afin de jauger le nombre de ventes et de passer à d’autres jeux. En bref, Xbox est bien prêt à passer multiplateforme, même si les fanboys de toutes part font office de garde-fou…