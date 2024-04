Xbox Game Pass : les nouveaux jeux d’avril 2024

Qui dit nouveau mois dit nouveaux venus dans les catalogues des différents services numériques. Après le PS+, au tour du Xbox Game Pass de révéler ses jeux ajoutés. Sept titres ont été ajoutés ce mois-ci.

Lego, Superhot, Tomb Raider…

On retrouve donc Superhot: Mind Control Delete (Cloud, Console et PC), où vous pourrez shooter tout ce qui bouge au ralenti, à la Matrix; LEGO 2K Drive (Cloud et Console), une aventure Lego en monde ouvert, où vous pourrez construire les voitures en briques de vos rêves, Lil Gator Game (Cloud, Console et PC), une quête adorable où vous pourrez nager, planer ou glisser sur une île paradisiaque ; EA Sports PGA Tour (Cloud, PC, Xbox Series X|S), soit le retour du meilleur jeu de golf possible ; Kona (Cloud et Console), un jeu d’enquête et d’exploration au coeur d’une drôle de toundra, avec un village sinistre ; Botany Manor (Cloud, PC et Xbox Series X|S), où vous pourrez explorer le manoir d’une botaniste à la retraite, avec tout un tas d’énigmes ; Shadow of the Tomb Raider Definitive Edition (Cloud, Console et PC) , le dernier chapitre en date de Lara Croft ; et Harold Halibut (Cloud, PC et Xbox Series X|S), un jeu narratif qui aborde les thèmes de l’amitié et de la vie à bord d’un vaisseau spatial.

En revanche, voici les jeux qui quittent le Game Pass le 15 avril :

Amnesia Collection (Cloud, Console et PC)

Amnesia: Rebirth (Cloud, Console et PC)

Back 4 Blood (Cloud, Console et PC)

Phantom Abyss (Cloud, Console et PC)

Research and Destroy (Cloud, Console et PC)

Soma (Cloud, Console et PC)