Déluge de jeux sur PS Plus en avril : découvrez les nouveaux venus

Préparez-vous à une avalanche de divertissements avec les nouveaux jeux dévoilés par Sony pour le PS Plus en avril. Proposant une gamme variée de titres, des expériences AAA aux titres indépendants captivants, cette sélection promet de répondre aux attentes des joueurs les plus exigeants. Pour en savoir plus, consultez cet article.

Une sélection variée pour tous les joueurs

Sony a dévoilé les nouveautés du mois d’avril sur PS Plus. Il s’agit, en effet, d’une sélection variée de trois jeux gratuits, allant des grands titres AAA aux joyaux indé envoûtants.

Tous les quinze jours, Sony partage la sélection des nouveaux ajouts à l’offre PlayStation Plus, prévue cette fois pour le mardi 2 avril.

Au programme, trois titres distincts unis par une fascination commune pour le fantastique, chacun à sa manière.

Découvrez les nouveaux joyaux d’avril sur PS Plus

Les membres du PS Plus auront le privilège d’accéder gratuitement à Immortals of Aveum. Il s’agit d’un jeu de tir à la première personne qui troque les armes traditionnelles contre des sorts et des pouvoirs surnaturels. Ce titre est d’ailleurs l’un des premiers à tirer parti de l’Unreal Engine 5, mettant à l’épreuve les capacités de la PS5.

Le second jeu ajouté à l’offre PS Plus est Minecraft Legends, un jeu d’action et de stratégie hybride. Il peut être joué en solo ou en coopération jusqu’à 8 joueurs. Continuellement enrichi depuis son lancement il y a moins d’un an, ce jeu met aussi l’accent sur les affrontements dans un univers riche et plein de mystères.

Enfin, nous sommes ravis d’ajouter Skul : The Hero Slayer à cette sélection, un platformer 2D indépendant avec une dynamique roguelike et un gameplay varié. Si vous aimez Dead Cells et The Binding of Isaac, ce titre est alors fait pour vous.

Voici donc les jeux qui feront leur entrée sur PS Plus Extra et Premium le 2 avril :

1- Immortals of Aveum | PS5

2- Minecraft Legends | PS4, PS5

3- Skul : The Hero Slayer | PS4