Playstation annonce un State of Play pour mercredi, le point sur le contenu

Il était attendu. Et il risque bien de ne pas décevoir. Playstation vient d’annoncer la tenue, ce mercredi 31 janvier, du premier State of Play de l’année. Ce rendez-vous s’est imposé ces dernières années comme un programme d’annonces et de mises à jour concernant les jeux Playstation tiers et first party. Le planning de ce State of Play s’annonce plutôt chargé, si l’on en croit le constructeur japonais.

40 minutes

Hermen Hulst, le responsable des PlayStation Studios, déclare : “La diffusion durera environ 40 minutes, et vous pourrez y retrouver des figures emblématiques du jeu vidéo. Vous y découvrirez de nombreuses annonces, ainsi qu’un aperçu de Stellar Blade et Rise of the Rōnin, deux jeux incroyables arrivant sur PS5 cette année. Vous pourrez aussi profiter d’un aperçu d’autres jeux à venir sur PS5 et PS VR2 à partir de 2024.“

2024 vient de commencer et notre premier State of Play de l’année est déjà là !



Rejoignez-nous le 31 janvier à 23h00 (CET) sur Youtube, Twitch et Tiktok, et profitez d'une présentation de 40 minutes sur plus d'une quinzaine de jeux, comme Stellar Blade et Rise of the Rōnin. pic.twitter.com/tVah0M2BOE — PlayStation France (@PlayStationFR) January 29, 2024

Cet événement sera diffusé le 31 janvier 2024 à 23 heures (heure française). Il sera possible de le regarder sur la chaîne YouTube de PlayStation, ainsi que sur Twitch et même sur TikTok. Il y aura une quinzaine de jeux PlayStation au total. On peut donc s’attendre à des nouvelles de Stellar Blade, Rise of the Ronin, Final Fantasy 7 Rebirth, le remake de Silent Hill 2, Metal Gear Solid Delta: Snake Eater, Fairgame$, Marathon ou encore Concord. On a très hâte, d’autant que Playstation a déçu ces derniers temps lors de ces événements de communication. L’éditeur nippon va sans doute se rattraper.