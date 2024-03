TikTok Photos : une application pour rivaliser avec Instagram

Plus rien n’arrête le géant chinois. Le réseau social TikTok, devenu extrêmement populaire en seulement quelques années, est jusqu’ici spécialisé dans les vidéos courtes, agrémentés de filtres et de “tendances”. Mais l’application veut voir plus grand, et serait en train de préparer un rival à Instagram : TikTok Photos. Comme son nom l’indique, cette application alternative se concentrerait sur le partage de photos, et non plus de vidéos.

Lancement bientôt

Force est de constater que le concept de TikTok a été repris absolument partout : sur Youtube, avec le format Shorts, mais aussi sur Instagram, avec les Reels. Il faut dire que TikTok a déjà repris les “story” au géant de la maison mère Meta, donc, c’est de bonne guerre.

Le bien informé TheSpandroid a fouillé dans le code de l’application TikTok et a repéré plusieurs mentions à TikTok Photos. Le code décrit l’application en disant qu’elle aidera les utilisateurs à « atteindre d’autres personnes partageant les mêmes idées et aimant les publications de photos ». Une option dans l’application principale de TikTok permet aussi aux utilisateurs de synchroniser les photos qu’ils publient et leur profil avec le nouveau profil créé dans TikTok Photos. « TikTok Photos sera bientôt lancée, nous espérons vous aider à gagner de nouveaux publics dans la nouvelle application », peut-on lire. Des icônes accompagnent ces données. Pour l’heure, TikTok n’a rien officialisé. Mais l’espoir de voir débarquer très prochainement cette nouvelle application est fondé.