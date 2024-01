TikTok en France : un chiffre d’affaires en hausse, mais une forte optimisation fiscale

Le géant chinois continue de faire son trou dans l’hexagone. TikTok a en effet engrangé un peu plus de 21 millions d’utilisateurs en France. Le réseau social, qui appartient à ByteDance, a d’ailleurs déclaré un chiffre d’affaires de 44,3 millions d’euros en 2022 dans notre pays, soit une hausse de 49;7% sur un an. Et pourtant… la société ne paie pas plus d’impôts ! TikTok n’a effectivement que payé 1 million d’euros d’impôts sur les sociétés, sur un bénéfice de 3 millions d’euros, d’après le site L’Informé, qui a consulté ses comptes. En cause de cet impôt faible ? L’optimisation fiscale : l’essentiel du chiffre d’affaires n’est pas encaissé en France, comme Google ou Meta.

Optimisation fiscale

Seuls les services de marketing, de publicité et de relations publiques sont déclarées en France. Le chiffre d’affaires publicitaire réalisé en France, à savoir la plus grande part du revenu, n’est pas déclaré sur le territoire. La publicité diffusée en France se fonde sur un contrat avec TikTok Technology, domicilié à Dublin, en Irlande. Cette structure modère les contenus publiés sur la plateforme ou s’occupe de la gestion des données des utilisateurs. Ses activités lui ont coûté 350 millions de dollars en 2022, en hausse de 72% sur un an.

Par ailleurs, les filiales française et irlandaise appartiennent à TikTok Information Technologies UK. L’entreprise englobe les résultats de l’Europe, de l’Afrique et de l’Amérique latine. Le chiffre d’affaires total de cette entité, qui est basée à Londres, a atteint 2,6 milliards de dollars en 2022, en hausse de 164%, pour 542 millions de dollars de pertes (en baisse de 60%). Elle est elle-même une filiale de TikTok Limited situé aux îles Caïmans.