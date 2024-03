Telegram revendique 900 millions d’utilisateurs, bientôt la rentabilité ?

S’il y a bien une application de messagerie qui fait son trou en toute discrétion, c’est Telegram. Telegram, à l’instar de Whatsapp, est toujours plus populaire, et la messagerie a attiré pas moins de 900 millions d’utilisateurs dans le monde. C’est du moins ce qu’annonce au média américain Financial Times le fondateur et dirigeant de la plateforme. C’est un cap particulièrement notable compte tenu que la messagerie avait atteint les 500 millions d’utilisateurs au début de l’année 2021. C’est donc quasiment le double en trois ans à peine. Le cap du milliard est donc déjà en vue.

Rentable dès l’année prochaine ?

Pour Pavel Durov, Telegram génère déjà des centaines de millions de dollars de chiffre d’affaires grâce à ses abonnements payants, accessibles auprès des utilisateurs, et à la publicité, visible depuis désormais deux ans. « Nous espérons devenir rentables l’année prochaine, si ce n’est pas le cas cette année », a déclaré le dirigeant, dont c’est la première interview dans un média depuis 2017.

Il ajoute avoir reçu des offres de fonds à 30 milliards de dollars, mais a décliné à chaque fois. Il ne compte pas vendre la messagerie. Dans le même temps, il explore la possibilité d’une future introduction en bourse. « La principale raison pour laquelle nous avons commencé à proposer la monétisation est que nous voulions rester indépendants », a indiqué Pavel Durov. « D’une manière générale, nous considérons qu’une introduction en bourse est un moyen de démocratiser l’accès à la valeur de Telegram ». Telegram compte seulement 50 employés à plein temps.