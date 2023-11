Nos ministres forcés à désinstaller WhatsApp, Telegram et Signal

C’est une petite révolution. La première ministre française Elisabeth Borne a prévenu les ministres et autres membres du gouvernements qu’ils doivent désinstaller WhatsApp, Telegram et Signal avant le 8 décembre 2023, date à laquelle ils devront installer l’application de messagerie française Olvid.

« Les principales applications de messagerie instantanée grand public occupent une place grandissante dans nos communications du quotidien. Toutefois, ces outils numériques ne sont pas dénués de failles de sécurité et ne permettent ainsi pas d’assurer la sécurité des conversations et des informations partagées par leur intermédiaire », indique la circulaire signée par Élisabeth Borne et relayée par Le Point. Les ministres, secrétaires d’état, directeurs et membres de cabinets sont concernés.

Chiffrement de bout en bout

« Afin de contrer les menaces qui découlent de l’utilisation de ces applications, la société française Olvid a développé une messagerie instantanée qui garantit la protection des données de ses utilisateurs grâce à un annuaire décentralisé et un chiffrement des messages de bout en bout, tout en conservant les mêmes fonctionnalités que les applications actuelles », poursuit la circulaire.

Olvid est similaire à WhatsApp, avec un chiffrement de bout en bout. Mais la différence, c’est que les métadonnées aussi sont chiffrées, contrairement aux applications de Meta. Les métadonnées peuvent inclure des informations comme l’heure des messages, mais pas le contenu. Olvid a reçu une certification de sécurité de premier niveau de l’Anssi(Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information). En comparaison, WhatsApp, Telegram et Signal n’ont pas obtenu la certification.