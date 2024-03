Super Mario Bros 2 : un nouveau film pour 2026 !

En un tout petit événement, Nintendo a su faire le buzz. Le géant japonais du jeu vidéo a annoncé, lors de son MAR1O Day sur Youtube, non seulement la date de sortie de deux jeux attendus, à savoir Paper Mario : La Porte Millénaire et Luigi’s Mansion 2 HD, mais également un tout nouveau film Super Mario Bros, dans la lignée du précédent, qui a rencontré un grand succès ! Le groupe nippon n’a pas à proprement parlé de suite, mais de « nouveau film d’animation basé sur le monde de Super Mario Bros ».

Illumination de retour

« Ici Shigeru Miyamoto. Nous travaillons sur un nouveau film d’animation basé sur le monde de Super Mario Bros. Son arrivée en salles est prévue pour le 3 avril 2026 aux États-Unis et dans de nombreuses autres régions du monde, et pour courant avril dans d’autres territoires », indique le compte X (ex-Twitter) officiel de Nintendo. « Nous en dévoilerons plus lorsque nous serons prêts. Cette fois encore, les équipes d’Illumination et de Nintendo travaillent ensemble. Nous pensons étendre encore davantage le monde de Mario avec une histoire aussi joyeuse qu’amusante. Nous espérons que vous avez hâte ! ».

Pour l'occasion, découvrez les dernières actualités de Mario avec cette vidéo. pic.twitter.com/2ssxhjB6v5 — Nintendo France (@NintendoFrance) March 10, 2024

Le papa de Mario a également annoncé que Nintendo travaille à nouveau avec Illumination, le studio derrière le premier film. De son côté, Chris Meledandri, le patron d’Illumination, annonce que les réalisateurs Aaron Horvath et Michael Jelenic, ainsi que les équipes du studio Illumination à Paris, sont en train de concocter le nouveau film. Ils en sont à l’étape du storyboard et de la scénographie des nouveaux environnements. La phase d’animation débutera prochainement. Rappelons que Super Mario Bros le film a engrangé 1,36 milliard de dollars de recettes au box-office. En France, il a réalisé 7,36 millions d’entrées.