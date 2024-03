Nintendo Switch : Paper Mario La Porte Millénaire et Luigi’s Mansion 2 ont une date de sortie

Ils sont attendus, et ils vont très bientôt être commercialisés. A l’occasion du MAR1O Day, l’éditeur japonais Nintendo a fait plusieurs annonces en rapport avec son personnage iconique, le plombier italien Marion. Parmi elles, on peut notamment compter sur la date de sortie de deux jeux de l’univers Super Mario Bros, qui arriveront dès cette année sur Nintendo Switch (la console portable japonaise absolument increvable !).

Dès mai et juin

Ainsi, Paper Mario : La Porte Millénaire, remaster du jeu éponyme, sera disponible dès le 23 mai 2024 sur Nintendo Switch. C’est tout de même 20 ans après la date de sortie initiale, puisqu’il avait débarqué sur Gamecube en 2004. Il revient donc cette année sur la console hybride dans des graphismes plus beaux que jamais. N’oublions pas que le jeu se décompose en huit chapitres, précédés par un prologue. Et chaque chapitre est entrecoupé par des petits épisodes mettant en scène Peach et Bowser.

Luigi’s Mansion 2 HD, remaster du jeu sortie du Nintendo 3DS en 2013, arrive lui dès le 27 juin. Le frère de Mario est cette fois ci envoyé dans divers manoirs hantés pour y capturer les fantômes qui s’y cachent, grâce à un aspirateur… Beau programme ! Nintendo a aussi profité de l’événement pour annoncer l’arrivée de Dr Mario, Mario Golf et Mario Tennis, dans leur version Gameboy, sur le Nintendo Switch Online.