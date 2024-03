Sora, l’IA qui génère des vidéos, inquiète l’Italie : une enquête ouverte

Il y a de quoi s’inquiéter. L’annonce de la disponibilité de Sora, IA d’OpenAI qui génère des vidéos plus vraies que nature, a bousculé les codes et généré d’importantes inquiétudes pour l’ensemble des créateurs de contenus du monde entier. Tant et si bien que l’Autorité italienne de protection des données a annoncé l’ouverture d’une enquête sur Sora, intelligence artificielle générative.

Vidéos réalistes

« Étant donné les possibles implications que le service Sora pourrait avoir sur le traitement des données personnelles des utilisateurs dans l’Union européenne (UE) et en particulier en Italie, l’Autorité a demandé à OpenAI de fournir une série d’éclaircissements », a-t-elle précisé dans un communiqué. L’Autorité italienne a donné un délai de 20 jours à OpenAI pour préciser la disponibilité de ce service dans l’UE ainsi qu’une série d’éléments: « les modalités d’entraînement de l’algorithme », « les données recueillies et utilisées pour l’entraîner, particulièrement s’il s’agit de données personnelles, et si parmi celles-ci il y a certaines catégories de données (convictions religieuses, philosophiques, opinions politiques, santé, vie sexuelle) », et « les sources utilisées ».

OpenAI a dévoilé Sora en février dernier. L’outil est capable de réaliser des vidéos ultra réalistes en donnant la possibilité à l’utilisateur de saisir une simple phrase. Et pouf, la vidéo pouvant durer jusqu’à une minute est générée. Sora permet aussi de créer une vidéo à partir d’une image fixe ou d’allonger des vidéos existantes.

L’Autorité demande à OpenAI de préciser si les modalités d’information des usagers et les fondements juridiques du traitement des données sont bien conformes aux dispositions du règlement général européen sur la protection des données (RGPD). Pour rappel, fin mars 2023, l’Autorité italienne avait bloqué ChatGPT, qu’elle accusait de ne pas respecter la réglementation européenne. Un mois plus tard, le chatbot avait été de nouveau autorisé, l’Autorité italienne remarquant « des pas en avant accomplis pour conjuguer le progrès technologique avec le respect des droits des personnes ».