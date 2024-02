Effet SORA d’OpenAI : Render (RNDR) & Helium (HNT) décollent ; x30 pour Algotech (ALGT) ?

Les investisseurs assistent à une montée en puissance sans précédent de Render (RNDR) et d’Helium (HNT), sous l’impulsion des algorithmes innovants d’OpenAI. Alors que l’excitation monte, l’attention se tourne également vers Algotech (ALGT), un jeton prometteur qui prévoit un rendement remarquable de 30 fois pour les investisseurs.

Algotech (ALGT) est-elle la meilleure pièce à investir aujourd’hui ? Restez ici pour le savoir.

Le carburant FEDML : la force motrice derrière la hausse de 108,55% de Render (RNDR)

Le 17 novembre 2023, la communauté Render (RNDR) a accepté un plan visant à ajouter un “client de calcul” pour gérer les transactions sur une blockchain. Render (RNDR) a choisi FEDML parce qu’il est lié aux services d’IA générative et à la fabrication de cartes graphiques.

À la suite de cette nouvelle, Render (RNDR) a connu une hausse de 38,16% en un mois lorsque le prix est passé de 3,04 $ à 4,20 $ entre le 17 novembre et le 17 décembre. Render (RNDR) a maintenu cet élan haussier pour se négocier à 6,34 $ le 19 février, marquant une hausse de 108,55% par rapport à son prix de 3,04 $ le 17 novembre 2023.

En ce qui concerne l’avenir de Render (RNDR), les analystes prévoient une hausse de 4,10% d’ici la fin du premier trimestre 2024, car ils prédisent que Render (RNDR) se négociera à 6,60 $ d’ici là.

Récession de l’hélium (HNT) : La baisse de 4,87% conduira-t-elle à un rebond ?

Le monde de la finance numérique s’est enflammé lorsque les investisseurs de la baleine Helium (HNT) ont rejoint le giveaway de 888 000 $ d’Option2Trade (O2T) le 15 février 2024. Cela représente un grand pas en avant dans la finance décentralisée (DeFi).

En réponse à ce mouvement, Helium (HNT) a connu une hausse de 43,45 % par rapport à la semaine précédente, lorsque le prix de Helium (HNT) est passé de 7,02 $ le 7 février à 10,07 $ le 15 février.

Cependant, cette ascension de l’Hélium (HNT) n’a pas duré et l’Hélium (HNT) est descendu à 9,58$ le 19 février, marquant une baisse de 4,87% en une semaine.

Néanmoins, les analystes prévoient que Helium (HNT) sera à nouveau dans la zone verte au cours du premier trimestre 2024 et pourrait se négocier à 10 $ à partir de son prix de 9,58 $, ce qui indique une reprise de 4,38 %.

Algotech (ALGT) continue d’attirer les investisseurs grâce à ses giveaways

Algotech (ALGT) utilise une technologie de pointe pour aider les traders. L’objectif est de leur donner des conseils sur mesure afin qu’ils puissent gagner beaucoup d’argent. Algotech (ALGT) utilise également des ordinateurs intelligents pour étudier les données en temps réel. Ainsi, la plateforme de prévente de pièces peut deviner ce qui pourrait se passer sur le marché à court et à long terme. Cela signifie que les utilisateurs d’Algotech (ALGT) peuvent rapidement gagner beaucoup d’argent.

Lorsqu’elle atteindra les principaux marchés boursiers, Algotech (ALGT) s’associera à de grands sites d’échange de cryptomonnaies. Cela signifie que les utilisateurs d’Algotech (ALGT) peuvent investir dans différents types de transactions. De plus, Algotech (ALGT) mise beaucoup sur le trading social. Cela signifie que les traders réguliers peuvent copier les mouvements des traders les plus performants et partager leurs propres astuces.

L’argent principal dans le monde d’Algotech est son jeton natif, ALGT. Si vous achetez ce jeton, vous bénéficiez d’avantages particuliers. Vous pouvez voter, obtenir une part des revenus de la plateforme et même gagner des prix intéressants tels que des iPads et des billets VIP pour un événement commercial de luxe à Dubaï.

Pour l’instant, la prévente des jetons d’Algotech (ALGT) en est à l’étape 1. Seuls 350 millions de jetons Algotech (ALGT) seront disponibles. Chaque jeton coûte 0,04 $, mais il passera à 0,06 $ à l’étape 2, ce qui représente une augmentation de 50 %. De plus, les analystes pensent que le prix du jeton pourrait augmenter de 275 % avant la fin de la vente.

