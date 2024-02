La Xbox Game Pass n’est (pour l’instant) pas prévu sur PS5 et Switch

Comme World is Small vous l’indiquait dans un précédent article, Xbox a tenu un podcast “business” jeudi soir pour informer ses fans de sa nouvelle ouverture vers la concurrence, en portant plusieurs de ses jeux sur PS5 et Nintendo Switch. Il s’agirait, sans en être certain, de Hi-Fi Rush, Pentiment et Sea of Thieves, qui débarqueront dans les prochains mois.

Lors de ce podcast attendu, les trois grandes pontes de Xbox, Phil Spencer, Matt Booty et Sarah Bond, ont également évoqué le Gamepass, nouvelle figure de proue de Xbox. Ils ont ainsi annoncé que le service comptait désormais 34 millions d’abonnés, toute offre confondue. C’est donc moins que le Playstation +…

La dernière donnée en date pour le Xbox Game Pass remontait à janvier 2022, où Microsoft avait disposer de 25 millions d’abonnés. Deux ans plus tard, ils sont 34 millions, ce qui représente un gain de 36%. On ne sait toutefois pas comment sont calculés ces chiffres : prennent-ils aussi en compte les désabonnements, et les offres gratuites proposés, par exemple, dans des paquets de céréales ?

Ralentissement de la croissance

Phil Spencer, le patron de la branche gaming de Microsoft, a en tout cas admis avoir constaté un ralentissement de la croissance du Xbox Game Pass pour les consoles. « Nous constatons une croissance incroyable sur PC. Sur console, j’ai constaté un ralentissement de la croissance, principalement parce qu’à un moment donné, vous avez atteint tous les utilisateurs de la console qui veulent s’abonner », avait-il déclaré dans une interview accordée au Wall Street Journal en octobre 2022.

Matt Booty, responsable des Microsoft Studios, a aussi fait savoir jeudi que « le Game Pass ne sera disponible que sur Xbox ». Tim Stuart, le directeur financier de Microsoft, avait pourtant indiqué en novembre que le groupe voulait proposer son service sur tous les écrans, dont les consoles concurrentes. Mais ce ne sera finalement pas le cas. Pour l’instant !