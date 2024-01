Playstation 5 : une première mise à jour pour 2024, avec une petite nouveauté

Rien ne peut plus arrêter la Playstation 5. Vendue à des centaines de milliers d’exemplaires chaque mois, la console de Sony continue d’attirer les gamers de tous types, grâce à son catalogue de jeux fourni, et par sa puissance qui se constate grâce à de nombreuses claques graphiques. En ce sens, Sony vient de rendre disponible la toute première mise à jour de 2024 pour la Playstation 5. Elle a pour référence 24.01-08.60.00 et propose des améliorations, et des nouveautés.

Quelques améliorations

C’est surtout la section Party qui va bénéficier de nouveautés. Sony partage les notes suivantes pour la mise à jour 24.01-08.60.00 :

Nous avons ajouté de nouvelles fonctionnalités aux Partys . Dans l’onglet Partys , vous pouvez désormais voir la liste des Partys que vous avez rejointes précédemment. Pour redémarrer une Party, il vous suffit de la sélectionner dans la liste de vos Partys récentes .

. Nous avons mis à jour les logiciels système des écouteurs sans fil PULSE Explore. Une fonction d’égaliseur de son est désormais disponible. Vous pouvez utiliser la fonctionnalité d’effet local qui vous permettra de vous entendre plus facilement dans les chats vocaux.

Si des écouteurs sans fil PULSE Explore sont à proximité, une notification apparaît pour vous permettre de vous connecter rapidement à ces appareils. Vous pouvez maintenant alterner entre la connexion à votre PC et celle à votre PS5 depuis cette notification.

Nous avons amélioré les performances et la stabilité du logiciel système.

Nous avons amélioré les messages et l’ergonomie de certains écrans.

Pour mettre à jour votre PS5, rendez-vous dans Paramètres > Système > Logiciel système > Paramètres et mise à jour du logiciel système. Il ne reste plus qu’à sélectionner « Mettre à jour le logiciel système ».